«S'esperava una temporada d'estiu molt dramàtica i a l'Escala no ha anat malament»

Marta Rodeja i Coloma (l'Escala, 1983) és traductora, correctora i gestora de projectes i el 2015 va entrar a l'Ajuntament escalenc.

La regidora Marta Rodeja analitza, en aquesta entrevista, els resultats de la campanya d'estiu turística i comercial al municipi costaner, després d'haver consultat tots els representants dels sectors implicats.



Quina és la valoració d'aquesta atípica temporada d'estiu?

Ha estat una temporada que s'esperava molt dramàtica i que, aquí a l'Escala, com a mínim, no ha anat tan malament. Fins i tot, en alguns casos, ens parlen que ha anat bé, segons el sector.

L'emergència sanitària per la Covid-19 els ha fet modificar els plans de treball per a la promoció econòmica i turística?

Sí, vam treure un pla de xoc, on hi havia diferents accions preparades per a temes socials i, també, per a temes de promoció econòmica i turística. Una de les principals coses que vam fer va ser canviar les activitats que faríem a l'estiu, apostant, per les activitats més a l'aire lliure, amb grups reduïts i més diferents i eliminant activitats més massificades. A més, vam apostar per una campanya de comunicació, des del maig i fins al setembre. Vam optar pels agents cívics, que fessin protecció de les platges i per la seguretat del municipi. Vam fer un pla de subvencions pel comerç, amb tres línies, una per pèrdua d'ingressos, l'altra per a mesures contra la Covid-19, i la darrera era una línia més innovadora pels que havien renovat l'establiment o havien digitalitzat part del seu negoci.

El turista que ha vingut era més de casa nostra. La vila ha notat el canvi de dinàmiques en aquest sentit?

Sí. Habitualment, sobretot al juliol, teníem molt de turisme estranger, el francès com a principal client, en canvi aquest any hem tingut molt de visitant català i estatal. El francès s'ha reduït i, sobretot, l'estranger de més lluny, com el britànic o holandès, també s'ha reduït molt.

Aquest trasbals ha generat desajustos en la promoció econòmica del municipi?

Podem parlar, pel que ens diuen tant des de l'associació de comerciants o des dels serveis turístics, que ha anat prou bé, no ho dramatitzen. També, cal tenir en compte les diferents zones de l'Escala. Riells sí que ha patit més, en aquest sentit, i el nucli, no tant. Una de les accions del pla de xoc va ser augmentar les ocupacions a la via pública, per compensar la pèrdua de taules a la restauració.

Quines són les expectatives que s'han marcat per a aquesta tardor?

Si fa bon temps, els caps de setmana, la dinàmica es mantindrà. Hi ha optimisme si sanitàriament la situació que estem vivint ens ho permet. Crec que sabrem gestionar-ho per no fer un tancament tan dràstic, com el que ja vam viure.

De quina manera pot repercutir el projecte que està en marxa a l'Estany de Poma en la promoció turística del municipi?

D'una banda, crec que serà molt positiu per a la gent del municipi, ja que, realment, és un pulmó municipal i un espai que la gent de l'Escala desconeix. Molta gent no hi ha estat mai. Serà una gran obertura per al municipi. Si diem que un bon lloc on viure és un bon lloc per fer-hi turisme, serà positiu i ens enllaçarà el passeig de Riells amb l'estany, requalificant el turisme de la zona de Riells. Li donarà un valor i farà que el turisme d'allà sigui més semblant al del nucli i quedarà més homogeni. Serà positiu, tant a escala local com pel que fa al turístic.