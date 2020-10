Salut Empordà premia 4 dels 34 treballs presentats per professionals

L'Hospital de Figueres ha acollit la 8a edició de la Jornada Científica de la Fundació Salut Empordà (FSE), organitzada per la Comissió de Recerca de l'entitat. En aquesta ocasió, s'hi han programat trenta-quatre presentacions a càrrec de professionals de la fundació.

La Jornada Científica és un esdeveniment de caràcter intern que té lloc cada dos anys amb l'objectiu d'oferir als professionals l'oportunitat de compartir informació sobre allò que estan fent en el seu camp i donar a conèixer les inquietuds relacionades amb el progrés del coneixement mèdic i sociosanitari i la seva aplicació pràctica.

Aquests han estat els professionals guardonats aquest any: El premi a la millor publicacióha estat per a Aurora Fontova, per Factors associated with patients 'and companions' satisfaction with a hospital emergency department: A descriptive, cross-sectional study; el premi a la millor comunicació oral ha estat per a Núria Roig, per DAREmpordà. Creació d'un protocol per al diagnòstic del dolor abdominal funcional en nens i d'una eina de psicoeducació bàsica per a les famílies; Laura Congost ha rebut un premi ex aequo per Análisis de acontecimientos código IAM atendidos en un servicio de urgencias durante los años 2017-2018, i un premi ex aequo també ha rebut Rafa Pacheco per Revisión de conizaciones cervicales en nuestro centro.