El ple rosinc dona suport a una moció en defensa de les propietats privades

Tots els grups municipals representats al ple de Roses excepte ERC, que s'ha abstingut, han donat suport a una moció de Lliures en defensa de les propietats privades. En el text, s'exposa que «un Estat de dret no pot permetre que el propietari d'un habitatge es trobi completament indefens davant de l'ocupació de la seva residència, que de ben segur ha adquirit amb fruit del seu esforç o dels seus familiars». Així mateix, s'hi detalla que «el dret a l'habitatge és una de les principals preocupacions ciutadanes i, per això, no es pot tolerar que s'ocupin propietats de forma il·legal, de la mateixa manera que no es pot permetre que hi hagi habitatges abandonats».

La moció inclou, entre altres acords, instar al Govern de Roses a accelerar el Pla d'habitatges incrementant exponencialment els recursos, i establir una oficina d'habitatge que fomenti la rehabilitació dels habitatges en mal estat, que localitzi els habitatges abandonats i que procuri que aquests puguin ser destinats a lloguer social.

En el darrer ple ordinari es va debatre a fons aquest tema, partint de la proposta del grup municipal que lidera el regidor Pere Gotanegra, el qual es mostra satisfet amb el resultat de la votació. El document inclou una referència documental sobre la legislació en matèria d'ocupacions il·legals: «Fins ara, per recuperar una propietat el procediment era llarg i complex, fet que permetia a l' okupa quedar-se durant molt de temps a l'habitatge, fins que el jutge dictés una resolució. Per evitar aquest temps d'espera, la Llei d'Enjudiciament Civil es va modificar (Llei 5/2018, d'11 de juny), de tal manera que els terminis de les resolucions sobre ocupacions s'han reduït en uns vint dies. Això ve donat a causa que el propietari pot demandar a tots els ocupants il·legals, sense necessitat de conèixer prèviament les seves identitats. Però, malauradament, aquest termini es pot veure alterat si els okupes s'oposen al desnonament, provocant que el procediment s'allargui entre un i sis anys».



El referent de València

La moció recull que la Fiscalia Provincial de València «ha pres una decisió valenta, d'acord amb el dret a la propietat privada, que consisteix en el desnonament dels ocupants com a mesura cautelar sense esperar la sentència que permeti la recuperació de l'habitatge per part del seu propietari». I, basant-se en aquest acord, ara Roses dona suport a aquesta mesura, que pretén millorar el dret del denunciant i evitar la seva desprotecció.