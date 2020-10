Palau-saverdera destina 8.085 euros a pagar el servei d'acollida de l'escola

L'Ajuntament de Palau-saverdera destina 8.085 euros del superàvit de l'any passat per finançar el cost del nou servei d'acollida per a alumnes de l'Escola Martí Inglés, que ha començat a funcionar aquest curs a les mateixes instal·lacions del centre.

Per assegurar distàncies de seguretat i no barrejar mainada de la llar d'infants amb alumnes de l'escola, tal com havia passat en cursos anteriors amb el servei que s'oferia, la direcció del centre i els responsables de l'AMPA van demanar a l'Ajuntament poder disposar d'un servei d'acollida que fos propi.

L'Ajuntament va demanar pressupost a Orió Eduserveis SL per oferir aquest servei. L'acollida matinal i de migdia es fa al porxo de l'edifici d'infantil i l'acollida de tarda es fa al porxo de primària. Les places han quedat limitades a un total de vint usuaris per raons de seguretat i, segons el consistori, cal fer un ús responsable del servei.