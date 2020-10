El ministre Ábalos troba «suficient» la freqüència d'AVE de Figueres a Barcelona

ERC ha reclamat al Senat l'augment de freqüències horàries de trens Avant i AVE entre Figueres-Girona-Barcelona perquè s'adaptin a les necessitats de conciliació laboral, familiar i d'oci dels usuaris. El senador republicà Jordi Martí ha lamentat que l'oferta "encara està lluny" de la normalitat prèvia a l'estat d'alarma la qual cosa perjudica els viatgers, que han de buscar mitjans de transport alternatiu, i implica que alguns vagons vagin plens i no es pugui mantenir distància de seguretat entre usuaris. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha defensat que "l'oferta és suficient" i ha assegurat que "la demanda no sembla encara reactivada". Tanmateix, s'ha mostrat "obert a analitzar totes les situacions".

Ábalos ha assegurat aquest dimarts durant la sessió de control a la cambra alta que l'ocupació, incloent-hi els Avant, és del 40% i està per sota de la que hi havia fa un any quan era del 85%. El ministre de Transports ha dit que hi ha 16 trens d'alta velocitat diaris (vuit per sentit), un 70% del que hi havia abans del coronavirus. En el cas de mitja distància, l'oferta ja és del 95%.