Castelló ha començat el pagament de les subvencions de la zona blava

L'Ajuntament de Castelló ha començat a fer efectives les subvencions de la Zona Blava del municipi. L'1 de juliol es va obrir el període per a la presentació de les sol·licituds i, segons les dades exposades per l'alcalde Salvi Güell en el darrer ple municipal, se n'han entrat 474 entre empreses, autònoms i particulars.

De totes aquestes sol·licituds, se n'han acceptat 284, se n'han denegat 16, per no reunir els requisits, i 174 estan pendents de tramitació. Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 31 d'octubre de forma telemàtica, omplint la instància genèrica del web o de forma presencial, a les oficines de l'OMAC.

Tot i l'aparent bona voluntat de l'ajuntament de promoure la gratuïtat de la zona blava, «tampoc sabíem com ho havíem de fer», lamentaven els propietaris d'un restaurant de la zona marítima, que deien que «només hem tingut una senyora que ens ho ha demanat». També els visitants han optat per no sol·licitar-ho a l'establiment «per una estona, sap greu demanar-ho», deia una clienta.