El Govern manté en suspens la zona industrial d'Orriols

La Iaeden-Salvem l'Empordà valora positivament la resolució emesa per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, respecte a la tramitació de la zona industrial de Bàscara, a Orriols. La Iaeden, mitjançant al·legacions a diversos documents -el Pla director territorial de l'Empordà, el Pla parcial territorial de comarques gironines i a consultes prèvies del Pla parcial urbanístic que el regula- sempre–, havia mostrat la seva oposició. Aquest sector urbanitzable per a usos industrials, logístics i hotelers ocupava una àmplia extensió, gairebé 70 hectàrees, entre la carretera N-II i l'autopista AP-7.

«Respecte a l'informe de la comissió urbanística, sembla agafar-se al fet que, a Bàscara, no hi ha tantes persones en edat de treballar com es preveia en el primer projecte i, subtilment, ens convida a anar a treballar a altres polígons existents», afirma l'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina. L'informe parla, també, de la pèrdua de sòl agrícola i les seves conseqüències sobre la connectivitat ecològica. També, diuen que no hi ha els recursos hídrics necessaris, o la seva presència no està demostrada. Sobre la instal·lació d'una subestació, sembla que falta el vistiplau dels organismes competents.

Des de l'Ajuntament de Bàscara, entenen que les dues raons de pes que se'ls esgrimeixen, i per les quals no hi ha solució (1 i 2), eren perfectament vàlides el 2016, quan, en una reunió a Barcelona, amb el secretari d'Infraestructures, Agustí Serra, una representació del promotor i una de l'Ajuntament de Bàscara, se'ls va dir, textualment, que aquest projecte, que feia deu anys que era a sobre de la taula, anés endavant, tal com estava plantejat.

«Després de cinc anys de treball intens i innombrables consultes a Urbanisme, Medi Ambient, etc., ens surten amb això. Que no perdíem sòl agrícola el 2015? Què no sabíem la població de Bàscara? Hem estat cinc anys perdent el temps per intentar fer bé una cosa que ells ja sabien que no ens aprovarien», continua dient Saurina.

Al final, com a cirereta del pastís, Bàscara ha rebut aquest consell: «Això no obstant, si es considera oportú, i davant d'una possible necessitat immediata de disposar de part d'aquests terrenys amb alguna activitat o actuació concreta, es podria delimitar un àmbit amb la superfície justa i necessària requerida».



Enganyats

«Qui ho ha de considerar oportú? L'Ajuntament? L'oportunitat és un terme subjectiu o objectivament condicionat? Aquesta resolució no ens ha agradat gens i, sobretot, en els termes que ha estat plantejada, ens sentim enganyats», sosté el batlle, el qual creu que els Serveis Territorials d'Urbanisme, «massa sovint, no estan a l'altura de les circumstàncies perjudicant greument el territori».

Tot i això, Narcís Saurina assegura que el promotor, Pere Costa, «ja està refent el projecte amb l'objectiu de redimensionar-lo a aquesta resolució, i esperem tenir més sort la pròxima vegada, ja que semblen la solvència i el treball ben fets, però no es valoren com esperàvem».