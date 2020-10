Fortià obre el Punt de l'Habitatge per evitar la marxa dels joves

El municipi de Fortià va posar en marxa, dimecres passat, el Punt d'Informació de l'Habitatge (PIH), al Centru. La presentació del PIH va anar a càrrec de l'assessor i tècnic en habitatge, Josep Maria Najes, i assessoraran en qüestions com són el manteniment, rehabilitació, subvencions, eficiència energètica, compra, venda, lloguer o masoveria urbana.

El regidor d'Habitatge de l'Ajuntament fortianenc, Marc Rodrigo, destaca el fet que aquest és el primer municipi de menys de 800 habitants que disposa d'aquest Punt d'Informació de l'Habitatge. «Tenim necessitat davant de l'èxode de jovent del poble que marxa a d'altres llocs més grans per trobar un habitatge, perquè, aquí, no tenim res accessible», manifesta Rodrigo. El consistori va començar a treball a través d'una subvenció de la Diputació de Girona, mentre que, ara, buscarà candidats per buscar la construcció d'un habitatge que li permeti quedar-se al municipi.

«El primer dijous de cada mes farem visites presencials per posar fil a l'agulla en aquest problema que tenim a sobre de la taula», remarca el regidor d'Habitatge del consistori de Fortià.