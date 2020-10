Espolla fa una aposta per separar la brossa orgànica de la resta de residus

L'Ajuntament d'Espolla ha iniciat un projecte per separar la fracció orgànica dels residus municipals. Per aquest motiu, ha construït una caseta on hi ha un compostador comunitari, ubicat al costat del camp de futbol, a través d'una permuta amb Caves de Peralada. L'alcalde d'Espolla, Carles Lagresa, manifesta que, «properament, s'engegarà una campanya de recollida porta a porta i, per això, es demana qui hi vulgui participar que ho comuniqui a l'Ajuntament». La idea que té el consistori és començar a actuar en aquest sentit l'última setmana d'aquest mes d'octubre. Aquest divendres, a partir de les 19 hores, presentaran, a la sala de la Societat, el compostatge comunitari, als veïns del poble.

Faran porta a porta tres cops per setmana, dilluns, dimecres i divendres, en un horari de vuit a deu del matí. Tothom qui s'hi aculli tindrà una rebaixa a la taxa de cinc euros trimestrals, «la mateixa rebaixa que vam fer amb els compostadors casolans», explica Lagresa.

De moment, el projecte ha tingut molt bona acollida i al primer dia de posada en funcionament, el darrer dimarts de setembre, prop de trenta famílies ja s'havien acollit al programa de recollida de matèria orgànica.

Aquesta setmana hi ha prevista una xerrada dels tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en el marc d'un programa que també es du a terme amb altres municipis, on es donaran bosses compostables a qui s'aculli a la campanya. El compostador comunitari engolirà trenta tones anuals. «A l'hivern, podem ser capaços de fer la gestió de la matèria orgànica», afirma l'alcalde espollenc. L'Ajuntament d'Espolla ha rebut finançament per part de la Diputació de Girona i el Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient del govern espanyol.