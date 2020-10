Roses continua posicionant-se a nivell estatal, amb 40 aparicions en mitjans

Set mesos després de l'inici del confinament per la Covid-19, l'Ajuntament de Roses continua treballant per tal que l'efecte de la pandèmia afecti el mínim possible al posicionament turístic de la població a nivell estatal. Gràcies a les campanyes de comunicació impulsades durant el darrer mes, Roses ha aconseguit un total de 40 aparicions en 25 mitjans de comunicació diferents, promocionant dos productes de rellevància enogastronòmica -visites enoturístiques amb degustacions i campanya del Suquet de Peix- i un de cultural/patrimonial -rutes megalítiques del municipi-.

Amb la contractació de l'empresa especialitzada en comunicació turística RVEDIPRESS, Roses aconsegueix mes rere mes estar present en mitjans de comunicació, tant offline com online, amb una estratègia dirigida a donar a conèixer els esdeveniments puntuals que tenen lloc a la localitat al llarg de l'any, així com a la posada en valor del seu patrimoni cultural, natural i gastronòmic.

Les 40 aparicions assolides durant el mes de setembre, han estat publicades per 10 mitjans gastronòmics (5Barricas, Hitcooking, Gastroystyle, Vinetur, Indisa, Vinos y Caminos, Gastronomía y Moda, Bienvinidos, El Correo del Vino y A fuego lento), 6 mitjans especialitzats en viatges (Los Viajeros, Turismo en la Red, Magellan Magazine, LaSexta-Viajestic, The Tournalist y Fotoviajes), 3 mitjans Lifestyle, (Urbanitas Magazine, Tur 43 y Fanfan), 2 mitjans sectorials (Hosteltur y Diario Expreso) y 4 de temàtica diversa (Enredando, El Almanaque, Newslocker y Qué hay de nuevo).

La darrera de les comunicacions impulsades, corresponent a la campanya del Suquet de Peix que tindrà lloc entre els propers 16 i 25 d'octubre, ha comptat en els primers dies des del seu llançament amb un important seguiment, sumant ja 12 aparicions en mitjans.