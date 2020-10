Figueres tanca la piscina municipal durant el cap de setmana per falta de personal

L'Ajuntament de Figueres ha hagut de tancar la piscina municipal durant els caps de setmana des de fa tres setmanes per falta de personal. El vicealcalde i regidor de Recursos Humans, Pere Casellas, en culpa el cap de recursos humans municipals, a qui assegura que ha ordenat "reiteradament" que faci els tràmits necessaris per a poder contractar més personal o bé per poder reorganitzar-lo. "No he obtingut resposta", afirma Casellas. En concret, caldrien dues persones per a les taquilles de l'entrada i dos socorristes per cobrir els torns de matí i tarda.

El regidor d'Esports, César Barrenechea, assegura que la situació no té efectes en l'obertura entre setmana ni en els entrenaments dels clubs esportius sinó per als usuaris que hi van a nedar els caps de setmana.