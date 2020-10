Figueres farà una diagnosi comercial amb un pla d'acció per a la reobertura de locals buits

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), en el marc del Programa de suport als municipis en l'àmbit del Comerç i de l'Artesania, ha atorgat una subvenció de 7.000 euros a l'Ajuntament de Figueres per tal que faci una diagnosi comercial de la ciutat que inclogui una estratègia per a la recuperació de locals comercials buits.

El projecte es promourà des de la regidoria de Comerç, encapçalada per la regidora Ester Marcos. La diagnosi comercial es durà a terme durant aquest últim trimestre de 2020 i les accions per a la reobertura de locals comercials que actualment estiguin buits s'impulsaran al llarg de 2021.

Aquesta és una de les mesures que forma part del Pla de Reactivació Econòmica Municipal de Figueres post Covid-19, el qual està integrat per accions orientades a donar suport als més afectats per la situació econòmica i social, a donar seguretat a empresaris i clients, a reactivar el consum, a establir noves estructures per facilitar el canvi econòmic, a impulsar noves formacions per augmentar la competitivitat d'empreses i treballadors, a diversificar el model econòmic actual i a reforçar els sectors més forts.