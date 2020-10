El CAP de l'Escala vacunarà sense cita els majors de 65 del 21 al 27 d'octubre

Seguint les indicacions fixades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, aquest any el CAP de l'Escala estableix dos circuits de vacunació contra la grip estacional en funció de l'edat de la persona. A partir dels 65 anys hauran d'anar a la sala polivalent municipal del 21 al 27 d'octubre. La mesura té com a objectiu evitar que aquest col·lectiu més vulnerable hagi d'anar a un centre sanitari i exposar-se innecessàriament a la Covid-19.

El dispositiu, que es muntarà gràcies al suport logístic i humà de l'Ajuntament de l'Escala, estarà operatiu durant 5 dies de les 9 del matí a la 1 del migdia, durant els quals dues infermeres del Centre d'Atenció Primària vacunaran a la sala polivalent sense cita prèvia. Els requisits per a poder accedir-hi és tenir el metge o infermera assignats al CAP de l'Escala, portar la Targeta Sanitària i ser major de 65 anys.

Aquesta campanya es dirigeix a un total de 364 persones i per evitar aglomeracions s'ha assignat un dia per a una franja d'edat determinada:

21 d'octubre: de 66 a 70 anys

22 i 23 d'octubre: de 71 a 75 anys

26 d'octubre: de 76 a 80 anys

27 d'octubre: a partir dels 81 anys

Pel que fa als usuaris d'entre 60 i 65 anys i els que són més joves amb factors de risc (inclosos els infants) es vacunaran com sempre sol·licitant cita prèvia al Centre d'Atenció Primària Moisès Broggi de l'Escala. En aquest cas, la campanya començarà el 19 d'octubre i acabarà o bé a finals del mes de desembre o bé quan s'acabin les dosis disponibles. I l'horari serà de matí i de tarda.

La novetat d'aquest any és que per no col·lapsar les línies telefòniques del CAP, s'ha de reservar el dia i l'hora a través de la pàgina web de l'Institut Català de la Salut (https://ecap.ics.gencat.cat/VisitesIServeis/programacio_visites/Visites.aspx). Un cop introduït el CIP de l'usuari (número identificatiu de la targeta sanitària), s'accedirà a l'agenda per a fer la reserva de dia i hora.

A la resta de municipis de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala la vacunació de la grip començarà el 19 d'octubre i el funcionament serà com el dels altres anys. Els usuaris majors de 60 anys o amb factors de risc han de contactar amb el seu dispensari de referència per a demanar hora.



Més de 2.000 dosis

L'ABS l'Escala disposarà de 2.195 vacunes antigripals per fer front a la campanya d'aquest any, que pren més importància que mai per la pandèmia del coronavirus.

La vacunació està dirigida només als grups de risc, que són totes les persones de 60 anys o més i aquelles que poden tenir complicacions si agafen la grip. A més es recomana que se l'administrin els col·lectius que poden transmetre la malaltia a persones que tenen un alt risc de tenir complicacions, com són personal sanitari, docent o de serveis essencials. Aquesta vacuna és gratuïta.

Els virus gripals canvien contínuament. Per aquesta raó cal posar-se-la cada any, ja que la vacuna es prepara per protegir contra els virus que arribaran aquell hivern. El seu efecte dura un any aproximadament i s'elabora a partir de virus gripals morts, per això mai no pot produir la malaltia, només molèsties locals lleus.