Busquen l'origen de les filtracions causants del mal estat de la platja del Rec del Molí

L'Escala busca en les canonades l'origen de les filtracions d'aigües residuals que des de fa temps alteren la qualitat de la platja del Rec del Molí. El mes de juny se'n va reparar una, però tot i això s'han seguit produint alteracions puntuals en l'estat de l'aigua. Aquest estiu, l'Ajuntament la va dividir en tres parts i va prohibir el bany a la zona més propera a la desembocadura.

La qüestió ha arribat al Parlament i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha constatat a través d'una resposta parlamentària per escrit que ja s'ha posat fil a l'agulla per corregir els problemes de salubritat i qualitat en aquest punt del litoral. El conseller així ho ha assegurat a instàncies del diputat David Cid, de Catalunya En Comú-Podem, que s'interessava per les mesures aplicades. El Departament recorda que les últimes avaluacions sobre la qualitat de l'aigua a partir de diversos mostrejos indiquen que té una qualitat «no òptima» per l'entrada d'aigües residuals al Rec del Molí, «especialment en el seu tram final», quan incorpora les aigües provinents del rec del Molí de Sentmenat i les del rec de Cinyana.



En els últims anys, l'Ajuntament de l'Escala, l'ACA i el Consorci de la Costa Brava s'han reunit en diverses ocasions per solucionar la situació del Rec del Molí i identificar l'origen d'aquestes filtracions.



Problemes en el tram final



Fruit de les investigacions, es va arribar a la conclusió que el problema es concentrava sobretot en el tram final, tot i que a la part superior de la conca del rec ja hi ha indicis d'aigües residuals. «Aquest fet deixa clar que el principal problema ve de pèrdues des del clavegueram municipal en aquest sector de l'Escala», conclou Territori. És per això que des de l'Ajuntament ja s'han fet actuacions per intentar acotar l'origen. Fonts municipals expliquen que el consistori ha analitzat amb una càmera tot el clavegueram de la zona per analitzar l'origen dels vessaments. Només els falta revisar un darrer tram, al carrer de l'Escorxador.

Durant l'anàlisi, es va detectar un desperfecte en una canonada a més de cent metres de distància del rec que es va resoldre el passat mes de juny. Tot i això, s'han continuat produint alteracions puntuals. És per això que els serveis tècnics municipals creuen que també caldria revisar el sobreeixidor de l'estació de bombament d'aigües residuals que el Consorci de la Costa Brava té just a la zona, com a mesura de control complementària.

Aquest estiu, l'Agència Europea del Medi Ambient va demanar el tancament de la platja per «mala qualitat de l'aigua». L'Ajuntament va qualificar-ho d'«injust» i fonts municipals recorden que els mostrejos d'aquesta temporada l'han qualificat de «bona» o «excel·lent» amb una alteració puntual al setembre «resolta immediatament» que atribueixen a un fort ruixat. L'Ajuntament va prohibir el bany a la desembocadura i va demanar a l'ACA que incorporés un nou punt de mostreig de l'aigua.