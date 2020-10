Peralada inaugura la nova senyalització del camí de Sant Jaume a l'Alt Empordà

El claustre de Sant Domènec de Peralada ha acollit aquest dissabte l'acte d'inauguració de la nova senyalització del Camí de Sant Jaume a l'Alt Empordà. Es tracta d'un conjunt de plaques ceràmiques que senyalitzen els traçats urbans de les poblacions de la comarca per on passa el Camí. La senyalització identifica per primera vegada el traçat transfronterer de la Via Heraclea i reforça el traçat del Camí de Rodes, tots dos amb confluència a Peralada.

El tram de la Via Heraclea, d'uns 20 quilòmetres, surt del coll de Banyuls i, passant pel monestir de Sant Quirze de Colera (al terme de Rabós d'Empordà) arriba fins a Peralada. Mentre que el Camí de Rodes, de 22,6 quilòmetres, sorgeix directament des del Port de la Selva. Ambdós continuen fins a Figueres, final d'una etapa d'uns 30 quilòmetres.

L'acte, al qual han participat alcaldes dels municipis de l'Alt Empordà per on passa el Camí i la presidenta i el conseller de Turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, ha tingut com a convidats d'honor diversos membres de la Fundació Orden del Camino de Santiago i de l'Associació Gerunda-Amics del Camí de Sant Jaume.

A més de la inauguració de la nova senyalització, durant l'acte s'han entregat una condecoració commemorativa de l'acte a l'alcalde de Peralada, la distinció xacobea de la Via Heraclea al Consell Comarcal de la Selva i s'han nomenat els nous novicis de la Orden del Camino de Santiago.