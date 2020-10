L'Escala inicia un projecte de difusió de la biodiversitat subaquàtica amb les escoles

Aquesta setmana s'ha posat en marxa un projecte, impulsat per l'Oficina Tècnica per a la Transició Energètica i Emergència Climàtica (OTEC) de l'Ajuntament de l'Escala, per tal de donar a conèixer entre els escolars la biodiversitat subaquàtica del municipi.

Els alumnes de cinquè i sisè de les escoles Empúries i l'Esculapi estan participant en aquest projecte, que s'emmarca entre les matèries de coneixement del medi i de l'esport. En aquest sentit, és la primera vegada que s'introdueix l'snorkel entre les activitats escolars.

L'objectiu del projecte és educatiu i de sensibilització, respecte a la biodiversitat subaquàtica de l'Escala. Va neixer després que l'any passat l'Ajuntament de l'Escala publiqués una guia amb quatre itineraris per conèixer punts d'interès submarins. A partir d'aquí, es va contactar amb les escoles i el Club Nàutic, per tal de fer un projecte de conscienciació i difusió entre els alumnes, que finalment s'ha pogut posar en marxa ara, coincidint amb la Setmana de la Natura.

Els alumnes fan una part teòrica a classes i també fan una part pràctica en un dels itineraris publicats, concretament el de la Mar d'en Manassa.

El projecte compta amb el finançament de la regidoria d'Educació i del Grup d'Acció Local Pesquer.