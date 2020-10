Comencen les obres d'adequació de la plaça Sangtraït de la Jonquera

L'Ajuntament de la Jonquera ha donat el tret de sortida a les obres d'adequació de la plaça Sangtraït. Els treballs tenen per objectiu aplicar diverses modificacions a fi de millorar-ne la mobilitat, l'aparcament i l'accessibilitat dels vianants. L'empresa encarregada del projecte de remodelació és OCAT 2011 Construccions SLU.

Amb un cost previst de 145.859 €, el projecte preveu adequar un aparcament de 22 places –una de les quals per a persones amb discapacitat– per fer un corredor per a vianants que començarà al passeig del Llobregat i anirà fins a l'escola. També està previst guarnir la zona amb jardineres que, alhora, faran de banc. Finalment, a l'àrea d'aparcament s'hi farà una zona enjardinada amb arbres i s'hi situarà una àrea de contenidors.

En paraules de l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, aquests treballs s'emmarquen en la voluntat de l'Ajuntament de "seguir dotant el nucli del municipi de zones de passeig, esbarjo i lleure que fomentin la revitalització social i comercial del centre de la vila".