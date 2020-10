Comença l'EmpuriaTApes, a Castelló i Empuriabrava, fins l'11 d'octubre

A partir d'avui divendres 2 d'octubre, i fins el dia 11 d'octubre, ruta de tapes a Castelló d'Empúries. Enguany hi participen un total de 36 restaurants cada un amb una proposta gastronòmica diferent per 3 € amb una beguda inclosa. Al web www.empuriatapes.cat es poden consultar tots els restaurants que hi participen i la seva creació culinària exclusiva d'EmpuriaTApes 2020.

A part de gaudir dels tastets, els interessats poden participar en el concurs votant la millor tapa i entrar al sorteig d'un cap de setmana al nostre municipi amb un sopar inclòs en algun dels nostres restaurants.