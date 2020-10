Esteve Gironès: «Els trens de mitja distància han de parar a l'estació de Camallera»

Nascut al municipi (1980), és alcalde des del 2015 per JuntsxCat.

L'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies i una xarxa de voluntariat, durant el confinament, van dotar la població de mascaretes protectores i van fer un recapte d'aliments per ajudar les famílies del municipi sense ingressos.



Com s'ha desenvolupat la Covid-19 en aquest municipi?

Aquí, va començar bastant malament, ja que, als primers dies, ens vam trobar que teníem tres persones que eren contagiades i ens vam alarmar una mica, pensant que això se'ns podia anar de les mans, però la situació es va controlar. L'Ajuntament va prendre mesures i vam repartir mascaretes protectores i guants, als comerços i a tota la població. Vam fer tot el que era al nostre abast per poder-ho controlar. Al nostre municipi, ara, ho portem bastant bé. No hi ha hagut cap cas greu.

I, després d'aquest principi, alguna complicació més en alguna cosa?

Contra la Covid, hem fet tot el que calia fer. Amb les reunions i trobades, hem seguit totes les normes de seguretat. Ho hem fet, amb les tasques de desenvolupament del POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal). Hem fet el procés de participació ciutadana, al pavelló poliesportiu, pel que exigeix la normativa, i així ho podíem complir perfectament, amb l'espai més gran, es podien complir les distàncies de seguretat mínima, com marca la llei, i hem pogut seguir endavant.

I aquest POUM què els ha de permetre?

En principi, aquest POUM ens permetrà arreglar la situació urbanística que tenim al municipi. El més preocupant és el sector de Lluena, una urbanització situada en direcció a Vilopriu. Hi va haver una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ho va declarar tot rústic i, ara, tenim un problema greu perquè hi ha moltes cases edificades, n'hi ha d'altres que volen edificar, d'altres que potser volen ampliar i l'Ajuntament no pot donar llicències. Això, en aquest sentit, implica que tenim una falta d'ingressos. A més, en declarar-se rústic, ens ha baixat la recaptació dels IBI (impost de béns immobles), ja que, abans, el terreny era urbà i hem perdut entre 30 i 40 milions cada any. Per a un municipi de les nostres característiques, això són diners. Però, estem en procés d'arreglar-ho i sembla que es podrà arreglar. Aquesta sentència de Lluena ens ha explotat a nosaltres, però ja ve de consistoris anteriors.

Quan confien tenir acabat aquest POUM?

Ens han dit que, en un any i mig, si tots els processos segueixen endavant i no hi ha al·legacions. Estem a mig camí, com aquell qui diu. Falta presentar el projecte a Urbanisme i a veure què diuen. Calculem que, en vista a l'any vinent, però l'aturada que ha provocat la Covid ha fet que anéssim una mica retardats. Malgrat tot, calculem que, a finals de l'any vinent, la cosa podrà estar força enllestida. Pot ser molt variable, ja que poden sortir moltes coses i el termini s'aturi. El POUM servirà per posar-ho tot al seu lloc.

La pandèmia ha afectat alguna actuació municipal?

No. Les obres que teníem importants per fer s'han pogut fer igualment. Hem col·locat bombetes leds en una part del municipi. Això ens permetrà fer entre un 70 i 80% d'estalvi energètic. Ara, també, hem fet el local social de Saus, i obres de millora a l'escola.

Com s'han marcat aquest mandat, que va començar l'any passat?

Ha sigut una inèrcia del mandat passat. Moltes actuacions que estem fent ara ja venen de gestions fetes en el mandat anterior. Moltes actuacions que estem fent ara són amb subvencions que havíem obtingut en la legislatura anterior i ara les estem acabant de treballar. Bé, són aquelles subvencions, però n'hi ha de més recents, com les del sanejament d'aigua, perquè, com altres pobles de l'Alt Empordà, aquí, hi tenim el problema dels nitrats i nosaltres volem solucionar aquest problema definitivament. Estic molt content perquè, ara, recentment, vam tenir problemes de nitrats. A Camallera, ho vam arreglar amb hores, perquè ho vam detectar i, de seguida, vam desactivar l'aigua d'un pou amb nitrats i vam fer venir aigua d'un altre pou que no en tenia. A Llampaies, només tenim un pou i ara estem traient els nitrats a través d'una planta desnitrificadora. Quan tens quatre pous i tres estan amb nitrats, és un problema.

Han aconseguit reduir l'endeutament municipal des del 2015...

Sí, l'hem reduït en un 70 per cent, perquè, quan vam entrar nosaltres, l'any 2015, estàvem a 796.000 euros d'endeutament, mentre que, ara, en tenim 277.000. Hem rebaixat el deute 519.000 euros.

Els satisfà el servei de l'estació de trens per connectar els municipis de l'entorn?

Sí, i aquest és un tema que fa anys que hi estem lluitant. L'estació està bé i Adif (l'ens administrador d'infraestructures ferroviàries de l'Estat) ha anat fent actuacions que els hi hem reclamat des del govern municipal. Ara hem tingut un problema amb l'enllumenat i ho van millorar. El que estem reclamant des de fa anys és la parada de trens de mitja distància. Que s'aturin els Catalunya Exprés de tota la vida, els mateixos que s'aturen a Flaçà o a Figueres. Aquí, a Camallera, és un lloc estratègic, perquè ens trobem que un tren que ve de Figueres, s'atura a Flaçà, però aquí hi tenim una zona morta, com qui diu, queda al mig i, en canvi, agafa un nucli de població bastant elevat i el més important és l'Escala. Per a una persona que treballi a Girona o a Figueres i comenci a les vuit del matí, li és impossible anar-hi en tren. Millor que agafi el cotxe. Hem parlat amb la Generalitat i amb Adif, s'està redactant un projecte i falta que Foment faci una partida pressupostària per executar-ho. L'únic que s'ha de fer, ara, és ampliar les andanes i fer passos subterranis.

Com ha tornat l'activitat al centre de serveis de la gent gran?

El protocol marcava el tancament durant el confinament i es va tornar a obrir amb totes les mesures de seguretat, quasi extremes, perquè es vetllava per la gent gran. Està funcionant perfecte, ara, esperant que estigui al cent per cent altre cop.

El curs escolar s'ha iniciat. Després de moltes reivindicacions, hi ha hagut millores a l'edifici. Estan satisfets de com ha quedat?

Nosaltres n'estem molt satisfets. La veritat és que ha quedat molt bé. Són obres que feia anys que estàvem reclamant. Hem tingut moltes reunions amb Ensenyament i, en principi, les obres s'havien de fer l'any passat, però van treure la partida i, aquest any, per fi, hem aconseguit que es fessin les millores. Eren obres bastant urgents, com la teulada, que estava força deteriorada i s'havia d'arreglar perquè hi havia goteres. Llavors, han arreglat els lavabos, han posat un descalcificador i ens trobàvem que hi havia unes aules que la calefacció no hi arribava i feia molta fred, i el que han fet és descentralitzar la calefacció i fer que arribés a tot l'edifici. També, hem arreglat unes esquerdes que hi havia en un dels murs de l'escola. Des de l'Ajuntament, hem col·locat parquet al terra del pati cobert i, d'aquesta manera, permetem que hi hagi més equipaments per als alumnes. Estic molt content i, ara, quedarà pendent lluitar perquè ens treguin els barracons, però, aquest, serà un altre episodi. Amb això, ja hem fet una millora bastant important.

Tenen pendent fer alguna inversió per a aquest any?

Aquest any, en principi, totes les inversions importants ja les hem fet. També hem aconseguit les aportacions del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOiSC), que ens permetrà acabar de posar leds, per fer tot el municipi. Serà un estalvi econòmic i energètic important. Una altra cosa, tenim fibra òptica i ha anat molt bé, ja que molta gent del nostre municipi, durant el confinament, feia teletreball, des de casa, i el fet de poder disposar de fibra òptica els ha anat genial. A més, gent que no era del municipi, però hi tenia segona residència, s'ha vingut a instal·lar-se aquí, per poder treballar des de casa. Això, també va bé per a l'economia del poble, perquè, si la gent viu aquí, van més bé els comerços i hi ha més creixement econòmic.