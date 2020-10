Mohamed El Amrani: «És una responsabilitat que et posin l'etiqueta de líder i estar al centre d'atenció»

Els projectes d'activisme social del rosinc Mohamed El Amrani (Xauen, Marroc, 1992) han rebut reconeixements a escala nacional i internacional. Des de fa només uns dies, el seu nom figura en el llistat dels 120 líders del futur de parla hispana i portuguesa que ha elaborat la consultoria global de comunicació i assumptes públics Llorente y Cuenca, amb la col·laboració de Trivu. D'entre aquests elegits, ell és un dels deu de l'Estat espanyol. L'emprenedor i comunicador compagina la seva feina com a responsable de comunicació i innovació a la cooperativa Suara amb la presidència de l'Associació Azahara, una entitat que ha fundat ell mateix per posar en valor el talent jove.

Com es va assabentar que havia estat inclòs en aquesta llista?

Un dia abans de fer-se pública, vaig rebre un correu electrònic en què em deien: «Som una agència que t'hem estat seguint i hem analitzat, entre moltes persones, els discursos que feu a Internet, com us expresseu, quines són les aparicions públiques que heu tingut...», entre altres paràmetres.

I, entre moltes persones analitzades, vostè i nou joves més de l'Estat espanyol.

Sí, ells fan un còctel amb tota la informació que han recollit, sobretot de persones que han nascut després del 1990, i fan una llista de deu de cada país de parla hispana i portuguesa. Són dotze països. I tot això ho fan utilitzant un sistema innovador que conté intel·ligència artificial i processament lingüístic, amb uns resultats bastant objectius. No es tracta de dir qui és aquella persona que ells creuen que és líder, sinó que es fa introduint dades en un programa que determina quines són les deu persones de la llista. Però, al mateix temps, no s'està anomenant qui és líder ara, sinó que és una predicció per al futur.

Quina va ser la seva reacció quan va llegir el correu?

Per descomptat, és una cosa que no t'esperes. Em va sorprendre estar encara en la franja de jove, amb 27 anys. L'alegria va ser aquesta. I no t'ho esperes quan saps que hi ha moltíssima gent molt bona, amb molta influència. Allò que resulta interessant és que no tenen en compte el concepte influencer, d'algú amb molts seguidors a les xarxes socials, sinó el de mobilització. El que demostra l'estudi és que el canvi real està al carrer, als problemes quotidians.



«M'agrada, quan estic llegint el diari en una cafeteria, escoltar converses de persones sobre tot allò que més els preocupa»



Ha assumit que és un líder?

És una gran responsabilitat que et posin l'etiqueta de líder i que et posin al centre d'atenció, quan allò que més m'interessa a mi és posar per davant els projectes que la persona. Sempre intento que, per davant de la persona, la gent conegui els projectes.

Quin significat té per a vostè el concepte lideratge?

Per a mi, aquest és un concepte molt interessant, perquè quan algú pensa en un líder de seguida li ve al cap un polític. Però el lideratge està a tot arreu, en una empresa, en la redacció d'un diari, en una associació de veïns, en un restaurant... el lideratge fins i tot es troba en un mateix, tu mateix com a projecte vital t'has de liderar. El lideratge significa tenir un objectiu molt definit, ser fidel a l'objectiu i a una filosofia i aconseguir que totes les persones que formen part de l'equip trobin el seu espai i potenciïn el seu talent per poder arribar tots a aquest objectiu. Lideratge no és manar, és comunitat, és treball en equip, és potenciar el talent individual en benefici del col·lectiu i és agraïment. M'he trobat gent que m'ha dit que el fet d'estar en aquesta llista vol dir que entraré en política, però no necessàriament ha de ser així.

Han trucat a la seva porta per entrar en algun partit polític?

Sí. Ara mateix no hi entraria, però penso que no s'han de tancar portes. Al final és la política allò que canvia les coses. La política la fas o te la fan. Crec que hi ha d'haver una altra forma de fer política i que no s'ha de demonitzar, la política.

Li han encarregat alguna funció específica com a membre de la llista?

Hem de fer pedagogia als mitjans de comunicació explicant aquests nous lideratges. M'han demanat que, a través dels mitjans i de les plataformes en les quals col·laboro, traslladar el missatge de la importància del lideratge.

Quin missatge destacaria?

Crec que és important el lideratge en clau femenina. Aquest és un concepte molt important. Quan Obama va expressar sentiments d'emoció no ho feia com una debilitat, sinó com a exemple de lideratge. Una persona que s'emociona i que és capaç de mostrar sensibilitat cap a l'exterior no vol dir que hagi d'inspirar menys confiança. Són noves formes d'entendre el lideratge. La importància del lideratge no és vèncer, és convèncer.

Tindrà l'oportunitat de conèixer la resta de líders?

La sort és que la majoria ja ens coneixem perquè hem coincidit en un lloc o en un altre. És molt curiós, perquè hem compartit espais i també compartim la manera d'entendre les coses. Això demostra que l'estudi ha funcionat.

A vostè, qui l'inspira?

A mi allò que més m'agrada és escoltar la gent del carrer en moments naturals. M'agrada, per exemple, quan estic llegint el diari en una cafeteria, escoltar converses de persones sobre tot allò que més els preocupa. M'agrada aturar-me al carrer i parlar amb els veïns, i llegir correus de persones que m'escriuen per dir-me que tenen un projecte. Dedicar estones a escoltar la gent gran també és molt inspirador.