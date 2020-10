L'Ajuntament de Pontós renova la xarxa de subministrament d'aigua i gas

Aquest mes de setembre, han començat les obres de renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable i extensió de la xarxa del gas al municipi de Pontós. L'Ajuntament, per la seva banda, avisa a la població que aquest fet puntual comportarà algun inconvenient per a la mobilitat dels veïns, sobretot per a aquells que resideixen a les zones afectades per aquestes obres.

«Des de l'Ajuntament, volem minimitzar, en tot el possible, les molèsties que es puguin ocasionar», s'informa des del consistori de Pontós, que notificarà puntualment de tots els canvis que puguin sorgir en matèria de mobilitat i qualsevol altra novetat derivada de les obres.