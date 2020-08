Roses inicia la redacció d'un Pla per a la transició energètica en l'activitat econòmica

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses impulsa l'elaboració del Pla estratègic de transició energètica en l'àmbit de la promoció econòmica de Roses, un projecte que preveu ser la guia per generar actuacions destinades a avançar cap a una nova cultura energètica en el sector econòmic de la població. El Pla compta amb una subvenció de la Diputació de Girona d'11.000 euros per a la seva redacció.

La transició energètica és un procés de canvi progressiu destinat a substituir l'energia d'origen fòssil per energia renovable i local, però també de canvi en les maneres de produir, distribuir, gestionar i consumir l'energia. L'actual situació d'emergència climàtica, que persisteix tot i la crisi de la Covid-19, obliga a totes les institucions públiques i al conjunt de la ciutadania i teixit econòmic a actuar amb urgència.

Davant aquesta realitat, l'Ajuntament de Roses impulsa el Pla Estratègic de Transició Energètica en l'àmbit de la Promoció Econòmica, amb una clara vocació per liderar aquest procés de canvi, assegurant els beneficis per al territori promovent iniciatives descentralitzades i fent participar els sectors implicats. En aquest sentit, es preveu la implicació dels agents econòmics privats del municipi, que ja en la primera fase de diagnosi del Pla es farà efectiva mitjançant trobades participatives. L'objectiu és conèixer quines mesures s'estan duent ja a terme al municipi, conèixer les propostes d'accions per part de l'empresariat i institucions, i fer suma de les iniciatives que ja es realitzen des de diferents àmbits (consums d'activitat econòmica, equipaments, mobilitat, transports, etc...)

El resultat del Pla ha de ser un document que actuï com a guia pràctica per poder generar actuacions i la presa de decisions des del consistori municipal i que aquestes estiguin emmarcades en una estratègia de promoció econòmica de Roses.

L'elaboració d'aquest pla estratègic té un pressupost de 17.545 euros, 11.000 dels quals subvencionats per la Diputació de Girona en el marc de la convocatòria per a l'elaboració de documents de planificació en l'àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis, promoció i plans d'acció de projectes estratègics territorials).