ERC creu que el Consell deixa escapar 600.000 euros pel projecte de la protectora

Etna Estrems, portaveu d'ERC al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, va denunciar al passat ple que la institució "deixés escapar" 600.000 euros pel projecte del centre d'acollida comarcal d'animals. Estrems va explicar que "des del grup d'Esquerra Republicana ja havíem preguntat en diverses ocasions quin termini es preveia per a l'inici de l'obra del Centre, i la resposta sempre havia estat que s'estava esperant a fer-la conjunta conjuntament amb l'obra d'implicació del Centre de Recollida de Residus, per així abaratir els costos".

ERC assenyala que "la no execució de l'obra", ha provocat que la Diputació i l'Ajuntament de Figueres, hagin retirat les dues subvencions de 300.000 euros ja concedides i signades, "cosa que ha obligat el Consell a desistir del conveni amb la conseqüent pèrdua de finançament i per tant, la pèrdua també del projecte del Centre d'Acollida Comarcal d'Animals", lamenta la formació.

Tot i haver aconseguit una part de finançament pel PUOSC, els republicans tenen clar que "aquest no arribarà fins a l'any 2022 i això endarrerirà el projecte, com a mínim, fins a l'any 2024".

Segons ERC, la situació amb l'actual concessionari, està fent que diversos ajuntaments de la comarca busquin alternatives per desvincular-se del consell comarcal en aquest sentit i oferir, als animals que es troben en situació d'abandonament als seus pobles, un tracte digne. La portaveu republicana manifesta que "darrere de totes aquestes aprovacions rutinàries i tècniques que passen mes a mes pel ple del Consell Comarcal, hi ha polítiques, hi ha prioritats, hi ha gestió, per això des del grup Republicà denunciem la falta d'implicació del govern i la manca de ganes per poder desenvolupar una correcta gestió d'un servei important per a la comarca i pels municipis que la formen".