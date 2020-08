Els turistes francesos, protagonistes de la campanya promocional de la Costa Brava

Al juliol el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona va endegar la campanya «Les vacances sont pour déconnecter-connecter», dirigida al mercat francès —el primer mercat emissor de turisme internacional per a la destinació— amb l'objectiu d'atendre la petició del sector de reforçar aquest mercat i de captar turisme francès per contribuir a reactivar turísticament la demarcació de Girona aquest estiu atípic.

En aquesta segona fase, es presenta la destinació des del punt de vista dels visitants del país francòfon per tal d'intentar pal·liar les conseqüències de les recomanacions fetes pel primer ministre del Govern francès, Jean Castex, als seus ciutadans de no viatjar a Catalunya.

Amb la implicació del sector turístic públic i privat s'han preparat una sèrie de testimonials amb un missatge clar, precís i concret, que han donat turistes francesos amb l'objectiu d'incentivar l'arribada de visitants d'aquest país. Alhora que relaten en primera persona l'experiència viscuda, conviden els conciutadans a venir al nostre territori i gaudir-ne; a gaudir dels establiments turístics i de la seva oferta d'activitats. Aquests videoclips posen en relleu la sensació de proximitat, confiança i seguretat que han viscut els turistes en la seva estada en algun dels enclavaments que conformen la Costa Brava i el Pirineu de Girona.

Els vídeos es distribuiran en l'àmbit digital, principalment a través del canal de YouTube CostaBravaPirineu on s'ha creat una llista de testimonials i les xarxes socials per a una ràpida difusió, amb la intenció de captar l'atenció i arribar al màxim d'audiència possible. Així mateix s'ha editat un vídeo de 20 segons que es visualitzarà a suports digitals francesos com Disney i France TV traslladant el missatge de destinació que aplica tots els protocols.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona segueix atent a l'evolució de la situació i en contacte amb el sector i l'Agència Catalana de Turisme treballant en accions comunicatives enfocades als mercats de proximitat.



El pes del mercat francès

Segons dades extretes de la plataforma TDS Costa Brava Girona, l'any 2019 la demarcació de Girona va rebre 7,9 milions de turistes, i hi va haver més de 25,8 milions de pernoctacions en establiments reglats entre la Costa Brava i el Pirineu de Girona.

L'any passat les arribades de turistes francesos a la demarcació de Girona van suposar 1.508.587 visitants, xifra que representa un 40,46 % de les arribades internacionals i un 19,08 % de les arribades totals. Pel que fa a les pernoctacions, els francesos varen registrar-ne un total de 5.336.768.

El turista francès es desplaça a la demarcació de Girona majoritàriament en vehicle particular, viatja en parella o en família i és un bon coneixedor de les destinacions gironines. Cerca una bona relació qualitat-preu en els serveis que contracta i té interès per l'oferta de sol i platja, les activitats a l'aire lliure en espais naturals, la gastronomia i la cultura locals.