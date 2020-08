La regió sanitària de Girona incorpora 73 gestors covid per "alleugerir" la feina als metges de la primària

La regió sanitària de Girona ha incorporat 73 gestors covid que treballaran en Centres d'Atenció Primària (CAP) de la demarcació. L'objectiu és "alleugerir" la feina al personal sanitari com metges i infermeres a l'hora de fer el seguiment dels possibles contactes.

En concret, aquests gestors entrevisten persones sospitoses de tenir el coronavirus, i després elaboraren un llistat de contactes a qui truquen per definir quins són els més "estrets". La Júlia Fontet és una d'aquestes gestores covid que treballa al CAP de Roses i explica que és "important" el fet de trobar els contactes abans del resultat de la prova del sospitós. "Si surt negatiu no en fem res, però si igualment hem d'esperar, aprofitem per avançar", assenyala.