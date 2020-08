Castelló recull informació sobre l'impacte de la crisi al sector empresarial

La col·laboració entre el sector públic i el sector privat de Castelló d'Empúries es va iniciar a partir de l'estat d'alarma amb la creació de les taules de treball. En aquelles trobades es van posar en comú les problemàtiques dels diferents sectors i en van sorgir una sèrie de mesures que l'Ajuntament va adoptar.

En aquests moments ens trobem a mig estiu i les empreses poden començar a fer un primer balanç de la temporada, és per això que s'ha cregut oportú demanar la participació als diferents sectors econòmics per conèixer la repercussió real de la crisi sobre els negocis. Des del departament de Promoció Econòmica s'ha elaborat una enquesta amb l'objectiu de conèixer quina és la situació de primera mà, quines són les necessitats i preveure les mesures i accions necessàries per impulsar les polítiques que en un futur immediat puguin implementar-se per donar suport al teixit empresarial i comercial del municipi.

El formulari, dirigit a tots els sectors econòmics de Castelló i Empuriabrava: comerç, restauració, empreses i autònoms, es pot omplir a través d'aquest enllaç però també es farà arribar per correu electrònic i a través de la newsletter que es publica i s'envia des del departament de Promoció Econòmica.