"Les dones treballarem per canviar les condicions laborals del món rural"

Raquel Serrat Tubau és ramaradera i responsable nacional del sector boví de carn i del sector social de dones d'Unió de Pagesos.

Té 44 anys i a casa seva es dediquen a la cria i engreix ecològic de bestiar boví de raça Bruna del Pirineu i bestiar equí. Entre gener i maig fan la transhumància d'uns 130 caps de bestiar boví a les muntanyes del Port de la Selva.

- Com ajuda la presència d'animals al cap de Creus?

- Al parc natural es potencia molt la ramaderia extensiva, perquè és un clar benefici per la prevenció d'incendis. No rebem cap mena d'ajuda directa pel fet de pasturar, però sí que sempre ens faciliten les coses per fer més eficaç i fàcil el maneig del nostre bestiar.

- Què li ha mancat al camp?

- Els ha faltat autoestima. Generacions enrere, dir que eres de pagès era com de poca categoria. Les activitats agràries i ramaderes eren unes economies d'autosuficiència que permetien anar tirant les famílies, però ni la viabilitat econòmica ni la mentalitat del moment ajudaven a prosperar. La dona era, i continua sent, el pal de paller.

- Què va canviar?

- Ens vam adonar que som importants. Que si el camp no produeix, la ciutat no menja. I també que, tot allò que moltes vegades des del sector turístic es ven, que és el paisatge, nosaltres hi tenim un paper en la conservació i gestió d'aquest territori. Sense la nostra activitat, els prats de muntanya, la plana de la Cerdanya o els parcs naturals no serien el que són.

- El món rural i l'urbà s'allunyen.

- Sí, la desconnexió és cada vegada més gran, sobretot entre la pagesia i la resta de la societat. Es desconeix la nostra activitat i hi ha poca consciència de la importància que tenim, se'ns criminalitza, se'ns menysté. Cal fer molta pedagogia. Tant de bo a les escoles hi hagués una assignatura obligatòria que ens tornés a connectar.

- Quin paper hi juga la dona?

- La visió transversal del món rural la captem més les dones i serem nosaltres qui treballarem per canviar i millorar les condicions de vida i laboral del món rural, com sempre hem fet. La dona, a pagès, hi ha estat sempre. Els projectes innovadors i emprenedors gairebé sempre han vingut de la dona. No fem miracles, però fem servir el cap. Cada vegada liderem més projectes professionals.