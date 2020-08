Des del 2010 la Fundació Salut Empordà redueix el consum en més del 10%

En els últims deu anys, la Fundació Salut Empordà (FSE) ha aconseguit un estalvi energètic de més del 10% gràcies a la sèrie de mesures que de manera sistemàtica s'aplica en els tres centres per millorar la gestió de l'aigua, el gas i l'electricitat. Aquest esforç s'ha vist reconegut, un cop més, amb la superació al juliol del seguiment dels certificats EMAS i ISO 14001.

Ara ja es treballa per aconseguir reduir aquests consums en un 2% addicional durant el proper any, amb la vista posada en la renovació de les dues acreditacions mediambientals el 2021. Recordem que des del 2006 que la FSE compta amb aquestes certificacions que són de caràcter voluntari, la qual cosa és una mostra del compromís que l'entitat té cap al medi ambient.

Per aconseguir aquestes xifres d'estalvi energètic, aquesta dècada la Fundació ha dut a terme diverses inversions, com són el canvi a lluminàries de baix consum, la reforma de les habitacions,la col·locació de portes de tancament automàtic a la planta baixa de l'Hospital i a la zona de cuina i magatzem i la renovació de part de les màquines que generen fred per millorar-ne el rendiment.

En la reducció de l'ús de l'aigua, hi té molt a veure el fet que el 2015 es va introduir el sistema de neteja amb microfibra a l'Hospital de Figueres i aquest 2020 al Centre Sociosanitari Bernat Jaume. Des de l'àrea de medi ambient de la FSE també s'han impulsat altres iniciatives, com posar economitzadors a aixetes i dutxes, instal·lar aixetes amb polsadors als vàters públics, introduir la solució alcohòlica per al rentat de mans a quiròfan, reprogramar el reg, renovar el sistema d'osmosis inversa al servei de Diàlisi, substituir el tren de rentat de cuina o col·locar un descalcificador general.

També es treballa en la reducció de la generació de residus, tot i que en aquest àmbit la gestió ve molt marcada per la normativa vigent i no hi ha tant camp de maniobra. En aquesta cas s'ha incidit en l'eliminació de l'ús del plàstic a la Cafeteria, les plantes d'hospitalització i a la Bugaderia (la supressió de les bosses de plàstic per a la roba suposa una reducció de 1.320 kg de plàstic cada any).

I amb la voluntat de limitar la generació de tòxics per al medi ambient i la salut de les persones, aquests últims anys s'han buscat sistemes més eficients: ús de màquines dosificadores per al detergent clorat i per al lleixiu de desinfecció d'utensilis, i instauració dels pots unidosi per a la recollida de mostres que minimitza l'ús del formaldehid (producte nociu i cancerigen per a les persones).