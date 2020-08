La nova protectora d'animals de l'Alt Empordà s'ajorna fins al 2021

El nou centre de protecció i adopció d'animals de companyia l'Alt Empordà que es construirà a Pedret i Marzà s'ajorna fins al 2021. El projecte, que lidera el Consell Comarcal, es va començar a tramitar a finals del 2019 i estava previst que l'ajuntament del municipi on s'ha d'ubicar fes una modificació urbanística per poder aixecar-la però, finalment, haurà d'esperar. Segons han explicat des de l'ens comarcal, els tràmits urbanístics i l'obertura de la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) van obrir una nova via de finançament. Diversos ajuntaments, dels 54 adherits al servei, van demanar ajuts per sufragar les seves aportacions. En total, els ajuts concedits sumen uns 200.000 euros.

El projecte executiu està aprovat i contempla una inversió de 830.324 euros. D'aquests, Figueres n'havia d'aportar 300.000 en dues anualitats, la Diputació 300.000 més i el Consell, 136.064 euros i la resta d'ajuntaments, 94.260 euros. Precisament, aquest dilluns el ple de Figueres va donar compte del requeriment previ a la resolució del conveni per a la construcció de l'equipament perquè les obres no s'han executat.

Des del Consell asseguren que la previsió és signar-hi nous convenis un cop s'hagi fet el càlcul de l'aportació que haurà de fer cadascú tenint en compte l'aportació del PUOSC, que modifica els imports previstos.

La infraestructura se situarà en una part del complex del Centre de Tractament de Residus (CTR) i substituirà la gossera que actualment hi ha a Figueres. Tindrà capacitat per a uns 300 gossos i una quarantena de gats i comptarà amb altres serveis com un registre d'animals de companyia, tramitació de llicències de gossos perillosos, recollida d'animals abandonats, accions de sensibilització o xerrades. Ocuparà una superfície de més d'11.000 metres quadrats i comptarà amb un edifici de serveis, un mòdul amb gàbies i un pati exterior.