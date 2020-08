El Govern accelera el desplegament de la xarxa de fibra òptica a l'Alt Empordà

El Govern de Catalunya ha aprovat una ampliació de l'encàrrec del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública a l'empresa pública Infraestructures.cat per a l'extensió de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat per als anys 2020 i 2021.

Amb la voluntat d'accelerar el desplegament d'aquesta infraestructura digital arreu del territori, s'invertiran 57 milions d'euros més, que se sumen als 13,5 que ja estan en execució per connectar les capitals de comarca. Així doncs, en total, el Govern destinarà fins el 2021 un total de 70 milions d'euros en l'extensió de la xarxa de fibra òptica arreu del territori.

Ara mateix, s'estan ja executant els trams per connectar la totalitat de les capitals de comarca. D'aquesta manera, s'haurà complert el compromís de tenir totes les comarques connectades aquest 2020.

Ara, amb aquest encàrrec, s'accelera el desplegament a tots els municipis de més de 50 habitants, de manera que una vegada executades les obres un 90% de la població de Catalunya tindrà accés a la xarxa de fibra. En total, més de 6.000 quilòmetres de fibra que garantiran la connectivitat, l'equilibri territorial i la cohesió social a tot el país.

Els trams previstos en l'encàrrec per aquest 2020 i 2021 són els següents:



Les Borges Blanques-Montblanc

Lleida-Móra d'Ebre (Lleida)

Lleida-Móra d'Ebre (Tarragona)

Reus-Valls

Parlavà-Figueres

L'Aldea-Amposta

Solsona-La Seu d'Urgell

Llavorsí-Tavascan

Tírvia-Àreu

Santa Coloma de Farners-La Vall d'en Bas

Guardiola-La Pobla de Lillet

Sant Joan de les Abadesses-Camprodon

Medinyà-Verges

Torroella de Montgrí-L'Estartit

Verges-Llofriu

Vidreres-Santa Coloma de Farners

Amposta-La Sènia

Montblanc-PI

Hospital Pius de Valls

Hospital de la Cerdanya

Espitau Val d'Aran

Vilafranca del Penedès-Pontons

Figueres-Palau Saverdera

Roses-Llançà

Tírvia-Nucli Tírvia

Flix-La Palma d'Ebre

Figueres-Avinyonet de Puigventós

Montblanc-Barberà de la Conca

La Pobla de Segur-Pont de Suert

El projecte del Govern d'articular una xarxa de fibra òptica neutra, oberta i amb una tarifació pels serveis de connectivitat independent de la distància, ha demostrat la seva efectivitat per fomentar el desplegament de xarxes finalistes per part dels operadors. Gairebé la totalitat dels municipis que disposen de xarxa de fibra òptica de la Generalitat tenen demanda per part d'operadors privats.