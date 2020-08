Les cinc parròquies de Figueres tornen a obrir per a celebracions

Des d'aquest 3 d'agost, es poden tornar a fer celebracions als centres de culte, amb el 33% de l'aforament. A Figueres, s'ha previst que puguin obrir les cinc parròquies, per tal que la gent estigui més repartida per ocupar 1/3 de la capacitat. Es reprèn l'horari habitual de misses dels dies feiners, i aquest proper cap de setmana amb els horaris habituals com abans del confinament. Els feligresos trobaran cartells a la porta de les esglésies avisant de la nova resolució, a Santa Maria del Poblenou, la Sagrada Família, Sant Pere, La Immaculada i Bon Pastor.