Núria Escarpanter: «Animo a tota la gent de Llançà que tenen gossos, gats o fures que els censin»

Des de la seva àrea, a més de treballar per tenir un control sobre les mascotes que hi ha al municipi, es preocupa per garantir els drets dels animals i per sensibilitzar tota la població. Núria Escarpanter és, a més de regidora de l'Ajuntament, una veïna de Llançà que té un gos i que vetlla pel seu benestar. Una de les noves accions que ha engegat la seva àrea és la campanya de conscienciació per censar els animals de companyia.

En què consisteix aquesta nova iniciativa municipal?

Cal que els propietaris siguin conscients de la necessitat que els seus animals de companyia estiguin censats, sigui per si hi ha un robatori o una pèrdua. Si a l'Ajuntament tenim informació de l'animal, ens pot ser molt útil per poder-los tornar amb els seus propietaris en cas de trobar-los. També és important xipar els gossos als veterinaris, per tenir les dades. Hi ha vegades que hi ha animals no censats, però sí que estan xipats, i això ens permet contrastar informació entre diferents poblacions.

A qui va adreçada aquesta campanya?

Principalment als propietaris de gossos, gats i fures. Ens cenyim a aquests tres, perquè a avui dia són els animals més nombrosos. Algun altre tipus d'animal de companyia també es pot censar.

És senzill el tràmit?

És senzillíssim. Amb aquesta situació de pandèmia que estem vivint, cal que la persona demani cita prèvia a l'Ajuntament. Ha de portar la documentació de l'animal i del propietari. A totes aquelles persones que censin el seu animal, els regalem dispensador de bosses per recollir els excrements a la via pública.

Com ha sorgit aquesta campanya?

Neix d'una voluntat del Consell Comarcal, des d'on se'ns transmet als pobles aquesta voluntat de caire col·lectiu. Se'ns facilita un díptic que explica en què consisteix la campanya i que hem adaptat a la nostra població. Els díptics es poden trobar a les oficines de l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme i a la Casa de Cultura. A més difonem la campanya per les xarxes socials i en la cartelleria municipal.

Esperen una bona resposta?

Esperem que sí perquè el que pretenem és que la gent prengui consciència que el fet de censar les mascotes és quelcom molt important per diversos motius: si els perdem, ens possibilita de trobar-los i identificar-los i que siguin retornats als seus amos amb molta més brevetat. Ens permet tenir informació de l'estat de salut de l'animal. A més, d'aquesta manera, el poble sap quants animals tenim i això també ens permet apostar per polítiques que puguin anar enfocades en la millora i el benestar animal. Per tant, animo a tots i a totes a censar els animals.

Serà Llançà una Ciutat Amiga dels Animals?

Aquesta és la intenció. De fet, m'agradaria traslladar-vos l'enorme alegria que sento de poder dir que al ple de dilluns hem presentat una moció per Declarar Llançà Ciutat Amiga dels Animals. Aquesta declaració ens permetria poder fomentar una xarxa que podríem anomenar Pet Friendly, amb l'adhesió d'establiments, comerços, restaurants...

Com es gestionaria aquesta xarxa?

La idea és crear una guia turística en què puguem incloure esdeveniments de promoció turística en què els animals estiguin presents. També volem organitzar campanyes tant contra el maltractament com a favor dels animals. D'idees en tenim moltes. Ens agradaria que els negocis de Llançà s'hi adherissin, tot i que en tots aquests temes ells tenen l'última paraula, no se'ls pot imposar res.

La declaració també beneficia el turisme, doncs?

I tant, volem convertir-nos en referent perquè els amants dels animals ens vinguin a visitar i no vagin a un altre lloc. Per a molta gent, la mascota és un membre més de la família. Es troben impediments, a l'hora d'anar a restaurant o un hotel sense accés a animals. La Ciutat Amiga dels Animals ens pot donar peu a engegar un tipus de turisme que els faciliti moure's amb les mascotes.

Quines competències té com a regidora de Benestar Animal?

Em sento molt orgullosa de ser regidora de Benestar Animal. L'àrea es va crear fa un any, arribant nosaltres al govern. Calia pensar en el benestar dels animals, fomentar la seva estima, garantir els seus drets i sensibilitzar la població.

A part de la campanya per censar els animals de companyia i el projecte de Ciutat Amiga dels Animals, quines altres actuacions s'han dut a terme des d'aquesta àrea?

Hem fet bastants coses, frec a frec amb l'Associació d'Amics dels Animals de Llançà. Hem comprat un refugi, per portar animals que recollim al poble. En fem difusió a les xarxes socials per veure si apareix el propietari. Al refugi, hi ha boxs on podem mantenir l'animal com a molt 48 hores i si no apareix el propietari, el portem a la gossera comarcal. També hi ha un espai per als gats, al refugi. Però és un equipament que es concep com a lloc de pas per als animals extraviats. A més, hem creat el carnet per alimentar gats al carrer. Les persones responsables controlen les colònies. Crec recordar que hem comprat uns 160 quilos de pinso en dues botigues especialitzades del municipi.