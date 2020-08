El ple de Figueres aprova retirar la Medalla d'Or de la ciutat al rei emèrit

Aquest cop sí. La majoria de la representació municipal figuerenca ha dit «sí» a retirar la Medalla d'Or de la ciutat al rei emèrit Joan Carles I, tal com havien demanat en una moció conjunta CUP-Guanyem, ERC i Canviem Figueres. Després d'un error de forma, que va fer retirar la moció al passat ple, i el desconeixement de la intenció de vot de la resta de regidors, la incertesa sobre la retirada ha estat molt present a la societat figuerenca. Un centenar de persones es van concentrar a la Rambla el passat 17 de juliol per dir que «A Figueres no tenim rei»; Òmnium Cultural va col·locar la setmana passada una gran pancarta a la plaça de l'Ajuntament demanant «Fem-la caure [a la corona]»; i aquest dilluns el CDR figuerenc ha fet un comunicat demanant al govern la retirada «per memòria històrica».

Finalment, tan sols Ciutadans ha votat en contra de la retirada perquè «ara no és el moment de presentar mocions que només pretenen trencar Espanya», ha declarat el portaveu Héctor Amelló. El PSC s'ha abstingut, «defensem la figura del cap de l'Estat però no de la persona, perquè és cert que no el seu comportament no ha estat adequat», va argumentar el portaveu del grup i vicealcalde Pere Casellas.

«Vint-i-un anys després, cal una revisió d'aquell gest superficial», indica la moció presentada que ha llegit el regidor Jesús Quiroga al ple celebrat aquest dilluns. Junts per Figueres ha donat suport a la moció perquè «no se'ns ocorreria cap altre sentit de vot, a JxC hi figura el republicanisme», va deixar clar el regidor Josep Maria Bernils. Des del grup, però, van retreure als grups del govern que «vostès només volen tenir la patent del republicanisme», referint-se quan es va filtrar als mitjans de comunicació el contingut de la moció abans que arribés als grups municipals.

Abans de finalitzar el debat d'aquesta moció, l'alcaldessa Agnès Lladó, que s'ha declarat "sempre republicana", ha volgut fer un comentari sobre una notícia d'última hora sorgida durant la celebració del ple, en la qual RTVE ha anunciat que el rei Joan Carles I marxa a viure fora d'Espanya, "serà que no hi està bé", ha ironitzat.



Canvis pressupostaris

En un altre punt de l'ordre del dia d'aquest ple s'ha aprovat destinar 41.481 euros a equips de protecció de la Covid-19. La major part, 30.900 euros, es trauran de la partida destinada a les aportacions als grups municipals; els 9.000 euros que es destinaven a l'Associació Casa Andalucía per les Fires i Festes de la Santa Creu; i la resta, 1.581 euros, es resten de la partida «Drets civils».

També s'ha decidit, per unanimitat, sumar 12.900 euros al Projecte Planters de l'Associació ConArte, restant els 12.000 euros destinats per fer Cantania, de Joventuts Musicals, que es va haver de suspendre per la pandèmia; i 900 euros de la convocatòria joventut excel·lent EOI.

Per una altra part, s'afegiran 42.406 euros a les activitats de Nadal i Reis. Aquests es traspassen del pressupostat per les Colles Castellera i Gegantera a les Fires i Festes de la Santa Creu - 4.406 i 5.000 euros, respectivament -; del destinat a commemoracions i efemèrides (8.000 euros); a conservació del Museu de l'Empordà (15.000 euros); i els 10.000 euros de «Microfootball Medit-CUP».



Moció Ciutadans

Ciutadans no ha aconseguit el suport necessari per aprovar la seva moció que proposava impulsar mesures de suport als gimnasos i sectors afectats per l'acordat per frenar la propagació del coronavirus a la ciutat. Amelló ha defensat que "el pla de reactivació econòmic municipal es va signar abans de la resolució de la Generalitat i que aquell pla cal ampliar-ho".

A través del regidor Quiroga, el govern ha demanat esmenes a la moció. Segons el portaveu de Ciutadans, amb la intenció de "desvirtuar-la". El regidor ha defensat que "en cap moment es vol això" sino que "la intenció és intentar fer una cosa que vagi a bon port, no un brindis al sol".

Després d'un intens debat i la necessitat de consultar a la Secretaria de la corporació les qüestions tècniques de la modificació, aquesta ha aclarit que seguint literalment la normativa "no es poden aplicar esmenes a una moció d'urgència". En aquest sentit, l'alcaldessa ha reiterat el vot contrari del govern "per combatre l'escenificació, el populisme i la deslleialtat de grups que segons perquè diuen que es treballa de manera conjunta i segons perquè presenten mocions d'aquest estil".