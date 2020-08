El CDR Figueres demana fer efectiva la retirada de la Medalla d'Or al rei emèrit

El CDR Figueres demana "per memòria històrica"; "per higiene i dignitat democràtica" i "per coherència amb la nostra lluita compartida d'alliberament del nostre poble", que es faci efectiva la retirada de la condecoració al rei emèrit Joan Carles I.

El ple del mes d'agost a l'Ajuntament de Figueres, que es farà aquesta tarda, debatrà una moció, presentada conjuntament per CUP-Guanyem Figueres, ERC i Canviem Figueres, sobre la retirada d'aquesta insígnia de la ciutat. Els grups municipals argumenten el llegat franquista que representa la Monarquia Espanyola i la conducta impròpia d'un Cap d'Estat que ha demostrat l'actual rei emèrit.

El CDR Figueres dona suport aquesta moció i defensa la seva aplicació, a més de demanar a l'equip de govern que aquest gest, "tan just i necessari", no passi desaparcebut quedi exclusivament com un punt més de l'ordre del dia del ple d'avui i es faci la "necessària difusió". Per una altra part, animen a les forces independentistes de la corporació a presentar una altra moció pe declarar al seu successor, l'actual rei Felip VI "persona no grata" al municipi de Figueres "atès el paper que s'ha autoadjudicat de cap visible de l'opressió que viu el nostre país des del referèndum de l'1 d'octubre", argumenten.



Medalla d'or a Joan Carles I

La vigília de Sant Pere de 1999, l'Ajuntament de Figueres va lliurar a l'aleshores cap de l'Estat espanyol, Joan Carles I, la Medalla d'Or de la Ciutat. Fins aquell moment, la màxima condecoració municipal només havia estat concedida a Salvador Dalí i Domènech (1973).

Ara, aquesta distinció, penja d'una moció.