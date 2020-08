Agricultura destina 13 MEUR en ajuts per combatre la malaltia del míldiu a les vinyes

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació destinarà un pressupost a l'entorn dels 13 milions d'euros en ajuts que serviran per fer front a les conseqüències de l'atac de la malaltia del míldiu a les vinyes. Així ho ha anunciat la consellera Teresa Jordà aquest matí a la reunió que ha tingut lloc a Vilafranca del Penedès, a la seu de l'Incavi, amb organitzacions agràries, cooperatives i sector vitivinícola per concretar les línies d'ajut del míldiu.



Teresa Jordà ha explicat que seran "ajuts directes a aquells productors amb una afectació superior al 55%". Així mateix, Jordà ha assegurat que la prioritat és que "el tràmit per sol·licitar l'ajut sigui molt i molt simplificat i que el puguem activar amb la màxima celeritat".



L'ajut té caràcter de subvenció per compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 que hagin experimentat un decreixement del rendiment mitjà de la declaració de collita de 2020 d'un mínim del 55% respecte de la campanya 2019 a conseqüència de la proliferació del míldiu a les vinyes a causa de les condicions meteorològiques.



Les persones beneficiàries han de constar al Registre Vitivinícola (RVC) i ser jove agricultor, agricultor professional o titular d'una Explotació Agrària Prioritària.



Pèrdues extraordinàries

Les pèrdues dels viticultors es preveuen extraordinàries. Superen en molts casos el 70% d'afectació, amb greus pèrdues a la collita en algunes parcel·les que no han pogut fer front al míldiu ni amb els tractaments preventius ni amb mesures pal·liatives.



L'afectació és especialment greu en la vinya de producció ecològica, que ni tan sols pot fer ús dels tractaments convencionals per intentar fer-hi front.



"Ens trobem, doncs, amb una afectació molt important en bona part de la superfície de vinya d'algunes de les nostres DO", ha dit Jordà.



En aquest sentit, la consellera ha assegurat que "el Departament d'Agricultura ha volgut des d'un primer moment trobar solucions a aquesta dramàtica situació que enguany afectarà els ingressos de molts productors de raïm".



Amb aquest objectiu, a banda dels ajuts, la consellera s'ha compromès a intercedir per garantir que les entitats asseguradores (Agroseguro i l'Entidad Estatal de Seguros Agrarios [ENESA]) incloguin, ja en les pròximes pòlisses, el dany per míldiu com a assegurable a la línia d'explotacions de raïm de vinificació, com ja es fa al sud de l'Estat espanyol.



En declaracions als mitjans de comunicació, la consellera també ha recordat que s'està atenent l'emergència pel Covid, però que el Departament d'Agricultura "treballa també amb mirada llarga" i ha destacat els 10 projectes que es van presentar dilluns passat i que han de transformar el sector agroalimentari, amb una inversió de més de 3.000 milions d'euros, provinents del Fons Europeus, per fer front als reptes climàtics, econòmics i socials als quals s'enfronta avui el sector agroalimentari, amb tres objectius essencials: reforçar l'estat del benestar i la capacitat productiva de Catalunya, reduir les desigualtats socials accentuades per la pandèmia i accelerar la transició cap a un model econòmic més sostenible.



La importància de la ràpida detecció del míldiu

El míldiu de la vinya és produït pel fong Plasmopara viticola que afecta les fulles i els raïms dels ceps. Va arribar a Europa (França) procedent d'Amèrica del Nord l'any 1878. La seva presència pot provocar greus danys en la producció de les vinyes si no es controla de manera eficient. El míldiu pot atacar tots els òrgans verds del cep: fulles, inflorescències o raïms.



L'aparició del míldiu varia segons les condicions climatològiques de l'any. La seva ràpida detecció o localització és molt important perquè permet programar els avisos de tractament contra aquest fong de la vinya que emeten les estacions d'avisos fitosanitaris del Servei de Sanitat Vegetal. D'aquesta manera, es pot informar tots els viticultors de cada zona vitícola del moment més indicat per iniciar els tractaments en cadascuna. Aquesta col·laboració esdevé essencial en casos com els del míldiu de la vinya, en què l'anticipació i l'alerta conjunta de sector i l'Administració permeten adoptar les mesures més oportunes per al seu control òptim.



El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha estat alertant aquesta primavera els pagesos de les diferents zones vitícoles catalanes a través de les Estacions d'Avisos Fitosanitaris sobre el risc del míldiu de la vinya i informant-los sobre les actuacions a realitzar per controlar la malaltia.



Enguany, el risc d'atac ha estat més elevat a causa de les condicions climàtiques d'aquesta primavera. Les condicions meteorològiques durant la fase de maduració del míldiu, que es produeix durant la tardor i l'hivern, enguany molt plujosos i amb temperatures anormalment altes, han estat ideals per a una evolució perfecta de les oòspores d'hivern del fong.



El primer tractament de míldiu es va recomanar el 22 d'abril, abans de l'aparició de les primeres taques. És el tractament de míldiu més primerenc que hi ha hagut mai. La detecció és molt important per seguir l'evolució de la malaltia i emetre les recomanacions fitosanitàries més precises als agricultors.

Han assistit a la trobada representants d'Unió de Pagesos (UP), de l'Associació Agrària de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), de l'Associació d'Elaboradors de Cava (AECAVA), de l'Associació Vinícola Catalana i de l'Associació de Viticultors del Penedès. Per part del Departament d'Agricultura, han acompanyat la consellera Jordà la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, i el director de l'INCAVI, Salvador Puig.