Els Amics dels Museus Dalí i un missatge carregat d'optimisme

Els Amics dels Museus Dalí van suspendre la seva tradicional trobada anual que coincidia amb l'obertura del Teatre Museu de Nit. Davant la situació actual, l'associació s'ha vist obligada a suspendre l'acte sota la cúpula del museu de Figueres, aprofitant per enviar un missatge d'optimisme.

L'Orquestra Versatile del Casino Menestral Figuerenc, la convidada d'enguany, va rebre l'encàrrec d'enregistrar una cançó especial, un símbol d'esperança i positivitat en aquests moments, que els Amics dels Musesu Dalí han volgut transmetre a través del «Look On The Bright Side Of Life» dels Monty Python. Amb la versió instrumental de la cançó que tanca la pel·lícula «La vida de Bryan», el missatge es tradueix en la idea que quan tot sembla que ha d'anar a pitjor, s'obre una escletxa que ens porta a la brillantor final, com recorda la seva tornada: «Mira sempre el costat brillant de la vida. Mira sempre el costat positiu de la vida».

Els músics que han participat en aquest enregistrament especial per als Amics dels Museus Dalí són Ada Rigall (flauta travessera), Joan Mallol (requinto i clarinet), Gerard Cornejo (clarinet), Sergi Lavarta (baix elèctric, saxos alt, tenor i baríton), Ramón Cornejo (trombó) i Paulo Martins (tuba), sota la direcció musical de Joan Mallol.