El senador santperenc d'ERC exigeix solucions pel tren entre Portbou i Cervera

Esquerra ha fet públic un comunicat en què exigeix al govern espanyol mesures que garanteixin la interconnexió ferroviària entre Portbou i Cervera de la Marenda amb normalitat. El senador per Girona, Jordi Martí Deulofeu, ha presentat al Senat una bateria de 8 preguntes al govern espanyol per exigir que se solucionin les diferents incidències en la venda de bitllets i reducció de freqüències que s'han viscut arran de la pandèmia de la Covid-19.



«Quines mesures pensa adoptar el govern espanyol per garantir les interconnexions ferroviàries entre Portbou i Cervera de la Marenda que permetin una mobilitat adequada entre Catalunya i la Catalunya de Nord/Occitània?», ha preguntat el senador republicà.



Martí també pregunta per quin motiu es va retardar fins a l'1 de juliol la reobertura de la frontera ferroviària quan la finalització de l'estat d'alarma va ser el 21 de juny. «El retard en la reobertura de les fronteres ferroviàries suposa de facto un greuge i una discriminació per als usuaris i més si es té en compte la funció social que ha de desenvolupar un servei de transport públic com el ferroviari», afegeix en l'escrit presentat al Senat.



El senador per Girona, Jordi Martí Deulofeu, ha reclamat també a Adif que expliqui per quin motiu va deixar un grup de turistes sols a Portbou, sense possibilitat de continuar i va tancar l'estació sense que aquests poguessin passar la nit a la sala d'espera de l'estació.



En aquest sentit, Martí ha advertit que cal pensar ja en quins protocols adoptarà el govern espanyol per «evitar que en el futur és tornin a repetir escenes de persones recorrent a peu els set quilòmetres que separen Portbou i Cervera de la Marenda a conseqüència de la gestió en la venda de bitllets per part de Renfe.



El senador, finalment, ha exigit que s'expliqui per «quines raons la línia RG1 no està en servei» i quina previsió hi ha per reprendre l'activitat i es pregunta si el govern espanyol considera el transport ferroviari de les línies RG1 i R11 «obligat servei públic».