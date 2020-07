Òmnium Cultural exhibeix a Figueres una gran pancarta contra la monarquia

Òmnium Cultural de l'Alt Empordà s'ha sumat a la petició per tal que l'Ajuntament de Figueres retiri la medalla d'or de la ciutat al rei emèrit que li va ser entregada el 28 de juliol de 1999. Aquesta petició s'emmarca amb la campanya "Fem-la caure" i la conseqüent querella que s'ha presentat contra Joan Carles I als tribunals de Suïssa.

"La premsa internacional ha destapat que el rei emèrit té comptes a Suïssa amb diners provinents de negocis irregulars", explica Òmnium en un comunicat, i hi afegeix: "Joan Carles I, amb l'ajuda de testaferros, ha blanjejat diners a Suïssa provinents de negocis no declarats de països que, en molts casos, també vulneren els drets humans. Al monarca actual, Felip VI, empresaris amics del seu pare li paguen una lluna de mel multimilionària. I una infanta involucrada en un cas de corrupció, però que en surt personalment indemne".

D'altra banda, Òmnium Cultural de l'Alt Empordà ha llançat una altra crítica contra la monarquia espanyola: "El 3 d'octubre del 2017, els Borbons, en un gest inèdit, varen legitimar la violència policial contra 2,2 milions de catalans que pacíficament van votar al referèndum del'1-O. La monarquia dels Borbons ha esdevingut una peça més de la faula de la modèlica transició, es va beneficiar de la dictadura franquista i mai no ha estat refrendada pels ciutadans, que els mantenen amb el pagament d'impostos".

"Des d'Òmnium Cultural volem construir una República Catalana on els drets cívics, polítics i socials de tots els ciutadans estiguin al centre, i on defensar-los no sigui motiu d'empresonament, repressió o exili. Perquè volem ser una República Catalana on els propis ciutadans siguin la força transformadora per aconseguir una societat més justa i cohesionada", es conclou en un comunicat que l'entitat ha fet públic aquest divendres mateix, dia en què han exhibit una gran pancarta a la plaça de l'Ajuntament de Figueres en el marc de la campanya "Fem-la caure".