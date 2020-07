L'Escala engega una campanya per potenciar el comerç local

L'àrea de Comerç de l'Ajuntament de l'Escala ha iniciat una campanya, amb la col·laboració de la Unió de Botigueres i Empresaris Turístics de l'Escala (UBET), per potenciar el comerç i el consum local.

Aquesta campanya, que tindrà una durada inicialment de sis setmanes, inclou diverses accions online i offline, entre les quals destaca la difusió d'un vídeo centrat en el comerç local en sentit ampli (botigues, activitats, restauració...) i amb el lema que va sorgir del pla comercial redactat l'any passat, "l'Escala, la teva botiga arran de mar".

També estan previstes diverses accions a les xarxes socials i campanyes publicitàries a diversos mitjans per tal de promocionar l'eix comercial de l'Escala i potenciar un entorn de compres i oci de confiança i sostenible, atractiu tant a nivell turístic com per als veïns dels municipis propers.

"En moments com els que estem vivint, és més important que mai incentivar el consum local de les destinacions i creiem fermament en la suma d'esforços que estem fent amb la UBET, amb una línia de treball conjunta per potenciar, promocionar i difondre el comerç escalenc tant a la població local , com als pobles veïns, així com al turisme de proximitat", remarca la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Marta Rodeja.

Aquesta campanya forma part de les accions del pla de xoc econòmic que va aprovar l'Ajuntament de l'Escala el passat mes de maig, que preveia una quarantena d'accions per valor d'1,4 milions d'euros.

Així, el mes de juny ja es va impulsar una campanya de comunicació destinada a reforçar el turisme de proximitat. Amb una durada de tres mesos, se centrava inicialment en el turisme més proper, de l'àmbit de Girona i Barcelona, per anar ampliant la campanya progressivament a l'Estat Espanyol i a la zona del sud de França, tots ells públics que ja tenen un pes específic important a nivell turístic al municipi.

Altres accions que inclou el pla són la reorientació de les activitats d'estiu d'acord amb el nou context turístic i les seves necessitats; ajuts al sector comercial i turístic per a l'adquisició d'elements de protecció i seguretat, per la posada en marxa de projectes d'innovació tecnològica i innovació, i pels perjudicis soferts durant el període d'estat d'alarma covid-19 per valor de 115.000 euros (convocatòria encara oberta); reducció d'un 25 % de la quota corresponent a la taxa d'escombraries industrials; reducció del 75 % de la quota corresponent a la taxa d'ocupació de la via pública per terrasses i la resta d'activitats, comerç i mercats; entre d'altres.

El president de la UBET, Dani Espinal, ha agraït el suport municipal i ha remarcat que "l'Escala ofereix un comerç de proximitat i amb tots els equipaments i seguretat".