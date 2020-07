Un gelat de regal, en una nova campanya promocional del comerç i l'Ajuntament de Roses

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses engega una nova campanya promocional per atreure el públic i visitant de proximitat fins a la població. Sota l'eslògan «Roses et convida a un gelat», més de 40 comerços i serveis de la població obsequiaran els seus clients amb butlletes rasca-rasca on el premi és un gelat, vinculant així el sector de la restauració i el comercial.

La proposta ha comptat amb una molt bona acceptació, amb un total de 44 establiments adherits. El funcionament de la promoció serà el següent: entre l'1 i el 31 d'agost, els comerços i serveis participants obsequiaran els seus clients amb una targeta rasca-rasca per les compres d'un import mínim de 10 euros.

Si la targeta té premi (un gelat d'una bola en terrina o cucurutxo), es podrà bescanviar en alguna de les gelateries adherides. Entre els establiments que hi participen, es troben botigues d'alimentació, de moda i complements, perruqueries i estètiques, floristeries... oferint un ampli ventall de possibilitats de compra per obtenir premi.

L'objectiu és atreure públic visitant de l'àrea de proximitat de Roses, per la qual cosa s'acompanyarà amb una campanya de promoció que abastarà l'Empordà i comarques veïnes, com ara La Garrotxa, el Ripollès o Osona.

Aquesta és una de les accions de dinamització econòmica programades per l'Ajuntament per a la reactivació dels sectors del comerç i de serveis davant la situació provocada per la crisi sanitària de la Covid19. La creació durant els darrers mesos de taules participatives amb els empresaris del comerç, la restauració i l'hostaleria, ha permès abordar i consensuar vies de reactivació econòmica, que el consistori ha concretat en un programa d'activitats per al segon semestre de l'any.

El programa inclou, des de campanyes com la Ruta de les Tapes que no es va poder realitzar quan estava previst -finals de març- a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma, com noves activitats d'impuls i reactivació no previstes inicialment que volen oferir un atractiu afegit per visitar Roses al llarg de l'any.