Dues mares del Carme Guasch reclamen millores a Bargalló aprofitant una visita a Vilafant

Dues mares i mestres de l'escola Carme Guasch i Darné de Figueres han aprofitat la visita que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha fet aquest matí a Vilafant per reclamar-li millores pel centre educatiu.

"Començarem un nou curs en una situació molt precària i amb un espai molt reduït", ha explicat una d'elles al conseller i li ha aclarit que "no demanem res més que més metres quadrats". Després d'estar "quinze anys" reclamant un centre sense mòduls, conscients que s'hi està treballant i encara no és el torn per l'escola Carme Guasch i Darné demanen "simplement un mòdul" que permeti el desdoblament de grups "perquè sino no es pot donar una qualitat educativa", ha lamentat una de les mares.

El conseller els ha respost que això "s'ha de treballar amb la direcció del centre" i el director dels Serveis Territorials a Girona, Martí Fonalleras, ha afegit que "ja s'està treballant amb l'Ajuntament [de Figueres] per buscar una solució". Bargalló ha explicat que, en tot cas, posar un mòdul més "no és només posar-lo" sino que suposa "hipotecar el futur de l'escola encara més".

Visita a Vilafant

El conseller Josep Bargalló ha fet una visita aquest matí a Vilafant per conèixer el terreny on s'ubicarà el nou institut que la Generalitat va pressupostar fa uns dies. Acompanyat del director dels Serveis Territorials a Girona, Martí Fonalleras, a primera hora han estat a les instal·lacions del consistori amb l'alcaldessa Consol Cantenys i els portaveus dels grups municipals on han pogut comentar la situació que han viscut al municipi fins arribar a aquest punt. L'alcaldessa ha mostrat l'alegria de la notícia, "estem molt i molt contents perquè per nosaltres l'institut és un element de cohesió molt important".

Bargalló ha dit que a partir del 15 de setembre, un cop s'hagi iniciat el curs escolar, ja es pot posar en marxa el procés participatiu que definirà el futur institut de Vilafant i "haurem de decidir com serà". Un procés que es pot allargar "el que convingui", ha declarat el conseller, però que, en tot cas, s'adaptarà a les necessitats del centre educatiu i del municipi. "L'arquitectura està molt lligada al projecte educatiu, però s'ha d'adaptar perquè aquest es pugui canviar si convé", ha explicat el conseller. Això significa que fins que es conegui el projecte educatiu no es pot parlar de tempos. Fonalleras ha indicat que s'ha de ser prudent i "s'ha de comptar per 2024 i si és menys, millor".

Després el conseller i la representació municipal han visitat l'institut i el terreny on es construirà el nou centre, on han pogut parlar amb la direcció del centre i representants de l'AMPA.