Biure posa en valor el seu patrimoni geològic

L'Ajuntament de Biure va aconseguir mobilitzar la Universitat de Girona (UdG) per reivindicar el seu entorn paisatgístic. L'administració local i la institució universitària treballen conjuntament per desenvolupar la zona com un espai d'interès per als visitants.

L'Ajuntament de Biure d'Empordà ha entrat en contacte amb la Universitat de Girona (UdG) per mirar de posar en valor el patrimoni geològic que s'estén a sobre del poble, concretament l'anticlinal de Biure. I és que molts dels elements que s'hi troben ja havien permès afirmar al geòleg Jordi Carreras, l'any 1999, que la zona «era un dels espais més valuosos com a recurs didàctic». L'alcalde del municipi, Martí Sans, qualifica aquesta zona geològica «d'una importància molt gran». i vol impulsar un ambició projecte de Centre de Divulgació de la Geologia. David Brusi, director del Centre Geocamb de la UdG, ha donat un missatge positiu i esperançador pel poble.

«El potencial del patrimoni geològic de Biure pot atraure un públic molt ampli», indica Brusi, tot afegint que un centre d'interpretació «podria ser la porta d'entrada a un conjunt de recursos, itineraris i activitats de descoberta. Més enllà –afegeix– dels senderistes o amants de la natura, la posada en valor de la geodiversitat podria esdevenir un espai privilegiat de descoberta i realització de pràctiques de camp, per a estudiants de totes les edats, especialment de secundària i universitat. A més, a diferència d'alguns elements zoològics o botànics del patrimoni natural, que venen marcats per ritmes estacionals, els elements d'interès geològic poden ser visitats i gaudits en qualsevol època de l'any».



Dinamitzador

Una aposta del municipi per articular un projecte centrat en els valors geològics li pot permetre dotar-se d'un conjunt d'equipaments permanents, com plafons informatius, espais museístics i recorreguts senyalitzats. També es pot oferir un programa de xerrades, tallers o activitats pràctiques.

«Aquests equipaments i aquesta oferta d'experiències també pot convertir-lo en un lloc visitat per científics i especialistes, tant de les Ciències de la Terra com de professionals de la gestió del patrimoni cultural i natural. Complementàriament, una infraestructura ben dimensionada podria esdevenir un espai en el qual organitzar cursos, jornades i convencions. Indubtablement, un projecte com aquest esdevindria un dinamitzador social, econòmic i cultural pel municipi i per la comarca», argumenta David Brusi.

«Els atractius geològics del territori són tan important que mereixen impulsar el projecte», diu, per la seva banda, l'alcalde Martí Sans, i hi afegeix: «Farem el que ens aconselli la universitat, però la nostra proposta seria fer un Centre de Divulgació de la Geologia, aquí, a Biure, adaptant una casa perquè hi puguin venir estudiants. Voldríem fer un trust europeu per poder tirar això endavant», argumenta el batlle de Biure.



Un revulsiu per al poble

La iniciativa es planteja com un revulsiu, ja que «afavorirà l'economia local i, si venen estudiants de fora i fan estada al poble, aniran a menjar al bar», continua remarcant l'alcalde Martí Sans, conscient que «això ens donarà per anar fent, obrint-nos noves idees i noves històries».

En una zona de dimensions relativament reduïdes, es poden reconèixer alguns dels trets fonamentals de l'estructura del Pirineu. Així, en un tall de poc més d'un quilòmetre, es pot observar la superposició de tres unitats fonamentals en la configuració estructural del Pirineu: el sòcol paleozoic, amb les seves estructures hercinianes; la cobertora mesozoica-paleògena autòctona implicada en plecs i encavalcaments alpins i una làmina mesozoica al·lòctona (mantell de Biure) formada per materials encavalcants procedents del N, anàloga al que són els mantells del Pedraforca o del Montgrí.

La claredat amb què es mostren les relacions entre les diferents unitats i les estructures que afecten el conjunt fa que la zona sigui un dels espais més valuosos com a recurs didàctic per la comprensió del que és l'estructura geològica del Pirineu.

La possibilitat de seguir, en poca distància, l'evolució lateral de les estructures, on els plecs passen a encavalcaments, augmenta l'interès com a recurs didàctic. Finalment, una ben diferenciada litologia amb colors contrastats fa que el seguiment visual de la geologia en el paisatge es faci clar i entenedor.



Un monument dedicat al timbaler Pierre Bayle

Pierre Bayle va ser inscrit com a voluntari l'1 d'abril de 1793 a Limoux i consta inscrit al llistat del vuitè batalló de l'Aude fins a la data de la seva mort. Va prendre part en la conquesta dels Pirineus Orientals. Va ser el primer infant pertanyent a la tropa que va morir en combat. Pel seu comportament heroic, va ser citat a l'ordre de l'armada del general Dugommier, que va obtenir, per a ell i per a la seva família el «Dret al Reconeixement Nacional».