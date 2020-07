Bargalló visita el terreny on s'ubicarà l'institut de Vilafant

El conseller d'Educació Josep Bargalló ha fet una visita aquest matí a Vilafant per conèixer el terreny on s'ubicarà el nou institut que la Generalitat va pressupostar fa uns dies. Acompanyat del director dels Serveis Territorials a Girona, Martí Fonalleras, a primera hora han estat a les instal·lacions del consistori amb l'alcaldessa Consol Cantenys i els portaveus dels grups municipals on han pogut comentar la situació que han viscut al municipi fins arribar a aquest punt. L'alcaldessa ha mostrat l'alegria de la notícia, "estem molt i molt contents perquè per nosaltres l'institut és un element de cohesió molt important".

FOTO: BORJA BALSERA

Bargalló ha dit que a partir del 15 de setembre, un cop s'hagi iniciat el curs escolar, ja es pot posar en marxa el procés participatiu que definirà el futur institut de Vilafant i "haurem de decidir com serà". Un procés que es pot allargar "el que convingui", ha declarat el conseller, però que, en tot cas, s'adaptarà a les necessitats del centre educatiu i del municipi.

El conseller ha exposat que "s'ha encarregat a la comunitat educativa i a l'Ajuntament un procés d'idees per veure quin tipus de construcció es vol". Ha afegit que aquest procés "hauria de començar a mitjans de setembre i acabar a finals d'octubre" i que la finalització del centre seria entre el 2023 i el 2024.

Aquesta fase del procés és important, ja que "l'arquitectura està molt lligada al projecte educatiu, però s'ha d'adaptar perquè aquest es pugui canviar si convé", ha explicat el conseller. Això significa que fins que no es conegui el projecte educatiu "no es pot parlar de tempos". Fonalleras ha indicat que s'ha de ser prudent i "s'ha de comptar per 2024 i si és menys, millor".

Després el conseller i la representació municipal han visitat l'institut i el terreny on es construirà el nou centre, on han pogut parlar amb la direcció del centre i representants de l'AMPA.

A la sortida, s'ha trobat amb la imprevista visita de dues mares i mestres de l'escola Carme Guasch i Darné de Figueres que han volgut fer-li arribar un missatge de la comunitat educativa del centre.



Escola d'Avinyonet

El pressupost de la Generalitat també incloïa fer l'escola Gonçal Comellas i també està previst que comenci el seu procés participatiu aquest setembre. Segons el conseller, "tots els projectes han de començar al setembre" però, ha insistit, que "depèn del tipus de procés constructiu que es vulgui", sense concretar quina és la previsió per l'escola d'Avinyonet.

El conseller ha volgut destacar que, "dels 17 projectes que aprova el Govern, 5 són de les comarques de Girona. Dels 90 milions, 25 milions són pels projectes de Girona".