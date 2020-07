L'Ajuntament de Castelló estrena la videoacta i la retransmissió dels plens

Avui dijous tornen els plens presencials de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries amb una novetat, un nou sistema de videoactes i de retransmissió. Fins ara els plens s'enregistraven amb audioacta i es feia l'acta a partir d'aquestes gravacions, fent la postproducció de les intervencions segons l'ordre del dia i, alhora, Empordà TV ho retransmetia en directe. Aquest nou sistema combina la gravació en vídeo de les sessions amb el document electrònic que conté l'ordre del dia de la sessió, alhora que també permet retransmetre-ho en streaming.

Per tal de posar-lo en funcionament, s'han instal·lat tres càmeres, dues laterals i una frontal que permeten tenir una visió completa de tots els regidors i que estan assignades als micròfons per tal que iniciïn la gravació quan aquests micròfons es posen en funcionament. D'aquesta manera, el ple s'enregistrarà amb realització automàtica sense que hi hagi d'haver una persona amb una càmera gravant cada intervenció, i es retransmetrà en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament.

El nou sistema permet al ciutadà poder consultar les sessions, que estaran disponibles properament a actes.castello.cat i al web de l'Ajuntament, i accedir directament al debat d'un dels punts de la sessió, o bé saber el número d'intervencions per partit polític, regidor o el temps que duren els torns de paraules. L'aplicatiu, a més, ofereix la possibilitat de cercar quines intervencions ha fet un regidor en concret al llarg de la sessió plenària. Aquest és un pas més del govern per tal de connectar el món local amb la transparència, el bon govern, la innovació democràtica i l'accés a la informació.