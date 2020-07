El representant d'una editorial holandesa visita els càmpings gironins

Frank Jacobs, director de màrqueting d'ACSI (Auto Camper Service Internacional) una editorial holandesa especialitzada en el sector del càmping molt influent en aquell país, ha dut a terme una visita als càmpings gironins per interessar-se per la situació a Catalunya i la seva repercussió en el turisme. Jacobs, que ha passat les vacances en un càmping gironí, s'ha reunit amb el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra. El director de màrqueting d'ACSI ha pogut comprovar in situ les mesures de seguretat que s'apliquen, tant les establertes per llei com les de reforç, i ha destacat la tranquil·litat i la protecció amb què es compta al territori català, a més de la gran qualitat dels càmpings gironins, que cada any duen a terme un gran nombre d'inversions per continuar sent capdavanters.

"La Costa Brava és una deles destinacions turístiques més populars pel turisme holandès i els càmpings en particular són referents, com a lloc per estar a l'aire lliure i en contacte amb la natura", afirma. Els holandesos representen habitualment un 30% de l'ocupació als càmpings. Tot i que aquesta temporada l'ocupació general als establiments està afectada pel context, el visitant holandès segueix molt present als càmpings gironins.

El sector dels càmpings depenen sobretot del turisme estranger (que a les comarques gironines representava el 80%). El total de places d'allotjament de càmping de la demarcació de Girona és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada. Els càmpings de les comarques gironines generen de mitjana al voltant de 10 milions de pernoctacions, i donen ocupació directa a uns 7.000 treballadors, als que cal sumar els llocs de treball indirectes. Tota la informació es pot trobar al web www.campingsingirona.com