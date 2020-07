L'Ajuntament de la Jonquera també suspèn la Festa Major

L'equip de govern de l'Ajuntament de la Jonquera ha decidit suspendre la Festa Major d'aquest 2020, prevista per al mes de setembre, com a mesura preventiva davant la crisi sanitària de la Covid-19. La situació d'incertesa actual provocada per la pandèmia i les mesures de prevenció i de seguretat dictades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que desaconsellen les aglomeracions de gent, han empès al consistori a prendre aquesta decisió excepcional.

Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, explica que "el context actual i les mesures establertes ens impedeixen fer una Festa Major concorreguda i tal i com estem acostumats a celebrar i ens obligava a organitzar actes amb un aforament molt limitat". Sònia Martínez constata, a més, que "ara més que mai cal que prevalgui la prudència i el sentit comú, i cal avantposar la salut, la seguretat i el benestar de la nostra població".

Al mateix temps, l'alcaldessa comenta que "la Festa Major tornarà l'any vinent amb més força que mai. Som plenament conscients que no és una decisió fàcil i que representa un contratemps tant per als veïns i veïnes com per a les entitats que hi porten mesos treballant i a qui agraïm el seu esforç, dedicació i comprensió".