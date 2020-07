La Guàrdia Urbana de Figueres va afegir 9 sancions més durant la jornada d'ahir a persones que no duien la mascareta, norma d'obligat compliment a tot el territori des de principis de juliol. A més, el cos recorda que l'ús de mascareta és obligatori i imprescindible per prevenir contagis.





Recordeu que l'ús de mascareta ?? és obligatori i imprescindible per evitar contagis.



?Ahir vam sancionar 9 persones per no dur-la