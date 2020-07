Dolors Bassa: "Semblava que podríem refer ponts i altra vegada queda estroncat"

L'exconsellera Dolors Bassa ha assegurat que aquest dimecres "és un dia trist", perquè mentre quatre dels presos independentistes continuen en tercer grau, la resta han hagut de tornar a la presó. "El tercer grau és efímer; aprofitarem al màxim els minuts i segons que estiguem en llibertat", ha valorat a la sortida del centre penitenciari Puig de les Basses. L'exconsellera diu que és "impensable" que se'ls pugui revocar el tercer grau tan sols amb el recurs de la fiscalia. "Pensàvem que podríem refer ponts i altra vegada queda estroncat" ha lamentat, reiterant que és "una vergonya" que el Suprem hagi canviat la jurisprudència. "Amb nosaltres el dret és incertesa i fan el que volen", ha afegit Dolors Bassa.

"Avui, quatre de nosaltres obrim la porta per sortir de la presó mentre els altres es queden a dins. És un dia trist", ha afirmat l'exconsellera Dolors Bassa. Després dels recursos presentats per la fiscalia, el jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya va suspendre el tercer grau concedit a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

Dels altres quatre, la fiscalia sí que ha interposat recurs ja contra l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell però el jutjat encara no ha resolt. Per a Josep Rull, Jordi Turull i Dolors Bassa, el ministeri públic encara no ha fet cap moviment.

Dolors Bassa, que ha sortit de la presó del Puig de les Basses a dos quarts de nou del matí, s'espera que la suspensió del tercer grau arribi tard o d'hora: "El tercer grau és efímer, i el que farem és aprofitar al màxim els minuts i segons que estem en llibertat".

L'exconsellera subratlla que se'ls hi fa "impensable" tornar a estar a la presó. "Pensàvem que podíem refer ponts i altra vegada queda estroncat d'aquesta manera", ha afirmat Bassa que critica que sigui arran de l'actuació de la fiscalia que se'ls hi suspengui de manera immediata el tercer grau.

Dolors Bassa ha afirmat que és una "vergonya" que el Tribunal Suprem "canviï la jurisprudència": "El dret, amb nosaltres, no és com amb qualsevol altra persona". "Ara teníem el tercer grau, i això vol dir tornar a començar i demanar el 100.2, amb la diferència que ara anirà al Suprem", ha lamentat l'exconsellera que subratlla que per als líders independentistes "tot és incertesa" i els tribunals "fan el que volen".