Remei Costa: «Aquí, tothom té dret a rebre la mateixa atenció sanitària»

Nascuda a l'Armentera, el 1971, Remei Costa va arribar a Ventalló el1998. Porta una explotació de fruita dolça i és alcaldessa des de l'any passat.

- Vostè va ser la primera a lluitar per retornar el servei al seu consultori mèdic dependent del CAP de l'Escala i ho ha aconseguit. Com ha anat la gestió?

- Havent passat els moments més crítics de la pandèmia i quan vèiem que l'Hospital de Figueres estava en bona situació, respecte d'altres hospitals, jo de seguida vaig veure que es decidirien per obrir els consultoris. En veure que no obrien, va arribar un punt que vaig protestar. Podies anar en un bar o una discoteca i no podies anar al metge? No s'entenia gaire. La gent va començar a pressionar, perquè tampoc no ho entenia, com és molt lògic, i vaig trucar. Anteriorment, havia parlat amb la Marta Pedrerol, la cap de l'Escala, i em donava les seves raons, molt entenedores, també. Vam seguir trucant als alcaldes de l'Armentera, l'Escala i Sant Pere Pescador, per mirar quina posició tenien. Feia molt de temps que s'havia deixat de fer una reunió anual amb Salut Empordà i vam veure la necessitat de convocar-la. Ens van explicar tots els problemes i nosaltres els vam preguntar com era que ens fessin anar, a tots, a l'Escala, que és allà on hi ha més gent. Això no s'acabava d'entendre.

- Què hi veien?

- Ens van dir que, possiblement, no obririen fins passat l'estiu. Jo ja vaig veure que allò no era un tema sanitari, sinó que hi entrava el tema econòmic del turisme. Vaig parlar amb l'alcaldessa de Viladamat, també, i van començar a obrir, per analítiques, a Sant Pere, l'Armentera i Albons. Llavors, Ventalló, Viladamat i Bellcaire ens vam sentir exclosos. Dilluns de la setmana passada, parlava amb el director de Salut a Girona, Miquel Carreras, per explicar-li que no hi estava d'acord, tal com s'havia gestionat, i que no entenia com s'havia reobert Sant Pere, l'Armentera i Albons, quan, a la reunió, ens van dir que no s'obriria res.

- Què li va respondre, ell?

- A en Carreras, també li va semblar malament i va dir que en parlaria amb Salut Empordà. El dilluns dia 20, a les dues del migdia, rebia la trucada que el dimarts al matí es reobriria el dispensari per a analítiques. A partir de l'1 d'agost, ja s'incorporarà el metge. De moment, obriran només els dimarts i, sempre, serà a porta tancada, prèvia trucada telefònica a l'Escala, perquè valorin, si hi ha alguna patologia compatible amb la covid, perquè no es durà mai a terme, aquí, a Ventalló; sempre serà a l'Escala. Durant aquest periple, s'han posat en contacte amb mi gent de Marea blanca, segons els quals, tot això que està passant, ja ho tenien planejat.

- Tenen garanties que es mantindrà aquesta obertura en cas que es reactivi el virus?

- Ens van dir que podrien prendre la determinació de tancar-ho tot. Això depèn de l'evolució del virus. Una altra lluita serà veure si aquests mínims seran els màxims que estan disposats a donar ells. La covid ha posat de manifest molts problemes que eren subjacents. Vetllaré perquè el servei no vagi a menys, perquè tothom té dret a rebre la mateixa atenció.

- Van patir algun problema, al poble, durant l'estat d'alarma?

- Hi havia incertesa i inseguretat. Ens interessava que les botigues estiguessin obertes i vam anar atenent la gent. Vam fer saber que teníem un grup de solidaritat, amb més voluntaris que no pas gent que va necessitar el servei.

- El nou PUOSC els ajudarà en la millora de la xarxa viària del centre urbà. Veu la possibilitat de poder-ho fer aviat?

- Vam veure la necessitat de canviar la xarxa d'aigua, vam presentar-ho al Puosc i ens ho han donat. Les tres obres que vam demanar ens les han donat. Ara, és complicat fer tot això, però ho farem.

- Amb què li agradaria marcar aquests quatre anys de mandat?

- Voldria que la gent entengués que l'ajuntament, sempre, és obert i que pot venir aquí a explicar la seva. Al cap i a la fi, van a casa seva. Voldria que em recordessin com una persona accessible, que de tot es pot parlar amb mi, i no em queixo perquè ho he triat jo. Els meu gran projecte sempre han estat l'escola, amb la qual estic molt enfadada perquè hem trucat moltes portes i tothom ens passa al davant. Sempre som allà mateix. Aquí, tenim una escola molt dolenta i no ens fan mai cas.