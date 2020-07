Santi Buscató: «El mercat té molt potencial de creixement amb la gent de Roses»

Santi Buscató va arribar al Mercat Cobert de Roses tot just fa un any, però el poc recorregut no li ha impedit encapçalar un nou projecte per a dinamitzar l'espai comercial, el qual ha obtingut el suport dels divuit paradistes de l'espai municipal. Un pla d'accions que pretén tornar a estrènyer llaços amb els rosincs i les rosinques.

Una de les accions que s'ha dut a terme ha sigut l'elaboració d'un nou logotip per al mercat, així es pot veure al perfil d'Instagram @mercatderoses, on, a més, van presentant els diferents paradistes.

- Què el porta a voler liderar el mercat?

- Tinc moltes idees per tirar-ho endavant, i m'era igual ser-ne el president, però sí que volia estar a la junta per fiscalitzar les propostes. Però avui dia costa trobar gent que es posi al capdavant. La veritat és que tenim un bon equip. Deleguem a una empresa la gestió de les xarxes, continuem amb la mateixa tresorera, Belén Miralles, s'ha de reconèixer la gran tasca que ha fet i segueix fent, i tenim nova secretaria, la Luli Negre, que és una persona fantàstica.

- Quin és el seu principal objectiu?

- Potenciar i dinamitzar el client de Roses. No acaben de tenir tirada per venir al mercat.

- Per què?

- Pot ser perquè no hem sabut fer prou bé la feina, perquè el client estranger ja ens anava mig bé. Tenim molt potencial de creixement amb la gent de Roses i, en canvi, la tenim més oblidada.

- Què ha pensat fer per atraure els rosincs?

- El primer que hem fet és contractar una empresa community manager, perquè avui en dia, si no estàs ben posicionat a les xarxes socials, estàs mig mort. Hem aconseguit una subvenció de la diputació per pagar el 80% del cost dels primers sis mesos. A més, vam treballar en més d'una vintena de propostes per dinamitzar el mercat.

- Ens n'avança alguna?

- Hi ha moltíssimes oportunitats per fer coses. Però no podem oblidar que és una infraestructura municipal i, abans de fer res, s'ha d'acordar amb l'Ajuntament. De tota manera, m'agradaria fer la tarda sense IVA, on de les compres que es facin els dimecres a la tarda, a partir de la tardor, es retorni el 10% de l'IVA a les següents compres. També hem proposat la Nit del Mercat, un dia allargarem fins a les onze de la nit, amb música, un maridatge de vi i tapa a les parades del mercat. D'altra banda, la Diputació ens ha proposat instal·lar una màquina amb el sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR), on la gent podrà venir amb el seu envàs i li retornarà uns cèntims per a descomptar en una compra. També s'ha aconseguit una subvenció per fer bosses del «mercat de Roses», i promoure-les per davant de les bosses de cada establiment. Per donar molta més força i vendre la imatge del mercat.

- Activitats per dinamitzar, però no podem oblidar que la instal·lació requereix algunes reformes.

- Ara hi ha 18 parades, i hi ha alguns llocs encara per ocupar. Sabem que necessita una reforma integral o fer un mercat nou, però a la majoria de comerciants del mercat ens agrada com està i voldríem que les parades es quedin on són. Però és clar que la intervenció és necessària i de manera urgent.

- No valoren l'opció de traslladar el mercat uns metres?

- No, el mercat està bé on és. L'emplaçament ha de ser aquest. A partir d'aquí, es pot fer una reforma integral. Tampoc és tant el que cal fer: abaixar sostres, posar un aire condicionat, canviar el terra, posar les xarxes de clavegueram noves, i donar llicència a les parades per vint o trenta anys. Això facilitaria poder fer botigues noves, condicionades i modernes.

- No ho són?

- Ara entres al mercat, i trobes parades desanimades i antigues. Però si et diuen que d'aquí a 3 anys no saben el que passarà amb el mercat, invertiries? Molts marxants volen invertir en una parada nova, però, si d'aquí dos o tres anys ens diuen que hem de marxar, no surt a compte. Davant la incertesa és molt normal que no es faci el pas.

- És un peix que es mossega la cua. Qui és el responsable de tallar l'espiral?

- L'administració, però és molt lenta. I més ara amb la Covid. Sabem que el regidor Fèlix Llorens té ganes que el mercat tiri endavant i que el dinamitzem.

- Com ho heu passat amb la Covid?

- Malament, com tot el comerç. Tot i que l'avantatge del mercat és que el comerç crida comerç. És molt còmode venir a un lloc que trobes tots els serveis, fas tota la compra i marxes.

- Ha sigut una oportunitat pel mercat davant el client rosinc?

- Per desgràcia, no. En el primer moment de l'estat d'alarma, s'hauria d'haver apostat per les xarxes socials, i en aquells moments no es va fer.

- S'estan devaluant els mercats municipals?

- Al contrari. Estan agafant una potència important. El del Lleó o el de Salt, tenen molt de dinamisme. Els segueixo i fan goig. Aquí estem en el procés.

- Però a Figueres tampoc ha funcionat.

- O no l'han fet funcionar. No té aparcament, entre altres problemes.

- A Roses hi tenen zona blava.

- Nosaltres volem que l'aparcament sigui d'ús exclusiu dels clients i no ens agrada penalitzar-los. L'objectiu és que trobin la comoditat d'aparcar.

- Què en pensa del trasllat a la plaça Ítaca del mercat de la fruita i la verdura?

- Ha de ser una mesura temporal. Nosaltres preferim que estigui al costat. El diumenge és el dia que ens va més bé a tots, la gent crida gent. La competència sempre és bona.

- Quins avantatges té el mercat municipal de Roses, més enllà de l'aparcament?

- Tens un gran servei al detall amb avantatges del majorista, amb diversitat de comerços i diverses opcions. Hem de potenciar la qualitat que tenim. Per exemple, de vins i formatges. Tenim una parada que tenen formatges d'una qualitat extraordinària i a un millor preu. L'empresa de les anxoves de roses, les fan ells, els tenim al mercat, i també tenim el comerciant més important de pernils de Girona. A més, tots ells t'assessoren de manera molt més personal i professional.